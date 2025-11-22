본문 바로가기
미중 해군 실무회의…중 "주권·안전 위협행위 단호히 반대"

문채석기자

입력2025.11.22 18:05

중국이 미국 군사 대화 채널을 통해 자국의 주권과 안전을 위협하는 모든 행위에 반대한다는 입장을 전달했다.


22일 중국 관영 신화통신에 따르면 양국 군 대표단은 18∼20일 미국 하와이에서 2025년도 해상군사안보협의체(MMCA) 워킹그룹(실무그룹) 2차 회의를 열었다.


중국군은 이번 회의에서 "양국 해상군사안보협의체 회의가 양국 군의 해·공 일선 부대가 더 전문적이고 안전하게 상호작용하는 데 도움이 되며, 오해와 오판을 피하고 위험과 위기를 관리하는 데 유익하다는 데 의견을 같이했다"고 밝혔다.


중국군은 "동시에 중국은 항행과 비행의 자유를 명목으로 중국의 주권과 안보를 해치는 어떠한 행위도 단호히 반대하며, 중국을 겨냥한 모든 침권적 도발과 근접 정찰·교란행위에도 단호히 반대한다고 강조했다"며 "중국은 법과 규정에 따라 국가 영토주권과 해양이익을 확고히 수호할 것"이라고 말했다.


양국은 또한 이번 회의에서 "솔직하고 건설적인 교류를 진행했다"면서 현재 중미 해·공 안전상황에 대한 의견 교환, 양국 군의 해상·공중 조우 사례 검토, '중미 해·공 조우 안전 행동 준칙'의 연간 이행상황 평가, 중미 해상 군사 안전문제 개선방안 논의, 2026년 실무그룹 회의 의제에 대한 의견교환 등이 이뤄졌다고 신화통신은 전했다.


지난 4월에 이어 올해 두번째인 실무그룹 회의는 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 둘러싸고 중국과 일본의 갈등이 고조되는 가운데 열렸다.


다카이치 총리가 지난 7일 대만이 중국의 공격을 받으면 일본이 자위권 차원에서 무력 개입할 수 있다고 시사한 뒤 중국은 일본과 영유권 분쟁지역인 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오<釣魚島>) 열도에 해경선을 보내 무력시위를 벌이고 여행·유학 자제령과 일본산 수산물 수입 재중단 등 경제 보복 카드를 꺼내든 상태다.


미국은 동맹인 일본을 지지한다는 입장을 밝혔다.


토미 피곳 미국 국무부 수석 부대변인은 20일(현지시간) 소셜미디어 게시물을 통해 "일본이 관할하는 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오)를 포함, 미일 동맹과 일본 방위에 대한 우리의 공약은 확고하다"고 밝혔다.


조지 글라스 주일 미국 대사도 19일 중국의 일본산 수산물 수입 중단에 "중국의 전형적 경제적 강압"이라며 "동맹국인 일본을 지원하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
