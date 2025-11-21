본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

日 총리 응원 나선 대만 정치권 "일본 유사시는 우리 문제"

김현정기자

입력2025.11.21 18:22

수정2025.11.21 18:39

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

아베 전 日총리 '파인애플 연대' 재현

"우리는 이번 기회를 빌려 '일본 유사시는 곧 대만 유사시'라고 외쳐야 한다."


대만 치우이잉 입법위원의 말이다. 라이칭더 대만 총통의 '일본 초밥 인증샷' 이후 대만 정치권에서 일본을 응원하는 목소리가 상당하다. 이는 2021년 일본·대만 연대 분위기가 재현되는 건데, 당시 중국이 대만산 파인애플 수입을 금지하자 아베 신조 전 총리가 '파인애플 인증샷'을 올렸다.


日 총리 응원 나선 대만 정치권 "일본 유사시는 우리 문제" 라이칭더 대만 총통의 '초밥 인증샷'과 아베 신조 전 총리의 '파인애플 인증샷'. 라이칭더 페이스북 및 아베 신조 전 총리 엑스 각각 캡처 연합뉴스
AD

연합뉴스는 21일 중앙통신사(CNA)와 자유시보 등 대만 매체를 인용해 대만 집권당인 민주진보당(민진당)의 치우이잉 입법위원(국회의원)의 촉구를 보도했다. 이날 치우이잉 입법위원은 대만 국적기 항공사와 관광청이 일본 여행에 대한 지원 정책을 추진하라고 했다.


그는 입법원에서 쉬즈제, 리바이이, 린추인, 황제 등 같은 당 소속 동료 의원들과 기자회견을 열고 대만과 일본 간 우호를 강조했다. 그러면서 "1000 대만달러(약 4만7000원) 일본행 항공기 할인 지원 제공 등 즉각적인 일본 지지를 보여주자"고 주장했다.


이런 움직임은 2021년 중국의 대만산 파인애플 수입 금지에 맞서 당시 아베 전 총리가 파인애플 인증샷으로 일본과 대만 간 연대 분위기를 만든 상황을 연상케 한다.


실제 린추인 의원은 과거 아베 전 총리가 대만 농산물을 먹으며 대만을 지지했던 일을 언급하며 대만이 당시 은혜에 보답해야 한다는 취지로 말했다.


함께 자리한 황제 의원은 "대만은 일본이 외롭지 않도록 해야 하며, 일본 수산물 구매와 일본 여행 확대 등의 행동으로 보여줘야 한다"고 주장했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

앞서 중국이 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언을 문제 삼아 일본산 수산물 수입 금지를 재개하자, 라이 총통은 20일 일본산 해산물로 만든 초밥 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 그는 대만산 오징어와 홋카이도산 가리비 등이 들어간 초밥을 가리키며 "대만과 일본의 굳건한 우의를 잘 보여준다"고 말했다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기