본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[폴폴뉴스]내년 지방선거 與 다수 당선 42% vs 野 다수 당선 35%

나주석기자

입력2025.11.21 10:35

시계아이콘01분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

갤럽 여론조사
이재명 직무 긍정 60%…여당 지지 우세
경기 낙관론 7%포인트 상승

내년 지방선거와 관련해 여당 후보가 다수 당선 됐으면 좋겠다는 응답이 많았다. 영남권에서는 야권 후보가 다수 당선됐으면 좋겠다는 목소리가 컸다. 국민 10명 가운데 6명이 이재명 대통령의 직무에 대해 잘하고 있다고 평가하는 것으로 나타났다.


여론조사업체 갤럽이 21일 공개한 여론조사(18~20일까지 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 무선전화 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 12.5%)에 따르면 7개월 앞으로 다가온 내년 지방선거와 관련해 '여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 42%, '야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 35%로 조사됐다. 갤럽은 오차범위(±3.1%포인트)를 고려해 "비등하게 나타났다"면서도 "지난달 양론이 팽팽했던 중도층이 이번 달에는 여당으로 기울면서 전체 여론 격차도 소폭 벌어졌다"고 소개했다. 10월3주 여론조사에서는 '여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 39%, '야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 36%였다.


지역별로 살펴보면 서울과 인천·경기 등 수도권과 충청권, 호남권 등에서는 민주당이 다수 당선됐으면 좋겠다는 여론이 우세했지만, 영남권(대구·경북과 부산·울산·경남)에서는 야당이 다수 당선됐으면 좋겠다는 반응이 우세했다.

[폴폴뉴스]내년 지방선거 與 다수 당선 42% vs 野 다수 당선 35% 연합뉴스
AD

정당 지지도에서는 더불어민주당 지지율이 지난주보다 1%포인트 상승한 43%로 조사됐다. 국민의힘 지지율은 지난주와 같은 24%였다.


이재명 대통령의 직무 수행과 관련해서는 '잘하고 있다'는 여론이 60%였다. 이는 지난주 조사보다 1%포인트 오른 수준이다. '잘못하고 있다'는 여론은 30%로 지난주보다 2%포인트 떨어졌다. 이 대통령의 국정 수행에 대해 긍정적으로 평가한 이들(698명)은 외교(34%)와 경제·민생(14%)을 이유로 제시했다. 부정적으로 평가한 이들(304명)은 도덕성 문제와 본인 재판 회피(12%), 대장동 사건·검찰 항소 포기 압박(11%) 등을 이유로 들었다.


한편 향후 1년간 경기 전망을 물은 결과 '좋아질 것'이라는 응답이 40%, '나빠질 것'이라는 응답이 35%, '비슷할 것'이라는 응답이 22%로 조사됐다. 지난달과 비교해 낙관론이 7%포인트 오르고 비관론이 7%포인트 하락했다. 갤럽 관계자는 "한미 관세협상 일단락, 코스피(KOSPI, 종합주가지수) 4000선 돌파에 힘입은 것으로 보인다"면서 "경기 낙관론은 현 정부 출범 직후인 올해 6월 52%로 8년 내 최고치를 기록한 바 있다"고 소개했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기