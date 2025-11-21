본문 바로가기
KAIST, 우주 연구 인프라 개선…"임당장학문화재단이 5억원 기부"

대전=정일웅기자

입력2025.11.21 08:14

KAIST가 우주 연구 인프라 개선 사업을 추진한다.


KAIST는 임당장학문화재단으로부터 5억원의 기부금을 받아 대전 본원에 위치한 인공위성연구소 '정몽헌우리별연구동'의 환경 개선 사업을 추진한다고 21일 밝혔다.


KAIST, 우주 연구 인프라 개선…"임당장학문화재단이 5억원 기부" 인공위성연구소 정몽헌우리별연구동 전경 사진. KAIST 제공
임당장학문화재단은 2005년 현대그룹 현정은 회장의 모친인 김문희 이사장이 설립한 비영리 장학재단이다. 현재 현 회장의 장녀인 정지이 현대무벡스 전무가 이사장직을 맡고 있으며, 3대에 걸쳐 교육·문화·예술·체육 분야 진흥과 인재 양성을 위한 사업을 전개한다.


정몽헌우리별연구동은 현 회장의 남편인 故 정몽헌 현대그룹 회장이 국내 우주 연구 발전을 위해 기부해 설립, 국내 최초의 대학 내 우주 연구 전담조직으로 출범했다.


정몽헌우리별연구동이라는 명칭은 故 정몽헌 회장 5주기를 즈음해 붙여졌다. 정몽헌우리별연구동을 통해 맺어진 현대家와 KAIST의 동행은 기업이 지식 생태계 발전과 인재육성에 참여한 대표적인 사회공헌 선례를 남겼다.


KAIST 인공위성연구소는 정몽헌우리별연구동 안에 1989년 설립된 국내 최초의 대학 우주 연구 전담 조직이다. 설립 후에는 대한민국 우주개발의 출발을 알린 '우리별 1호'를 시작으로 차세대 소형 위성과 초소형 군집 위성 등 국내 독자 기술을 토대로 다양한 위성 개발을 주도하면서 세계 최고 수준의 소형 위성 연구기관으로 발돋움했다.


현재 연구동에는 80명 안팎의 연구원이 상주하며 첨단 소형 위성 기술 개발에 매진하고 있다. 하지만 엘리베이터 부재로 연구 장비 운반이 어렵고, 이동 취약계층의 접근성이 부족한 점은 그간 아쉬움으로 남았다.


이에 KAIST는 임당장학문화재단의 기부금을 활용해 지하 1층부터 지상 4층까지 연결되는 엘리베이터를 설치해 연구 장비 운반 효율을 높이는 동시에 방문객과 연구원 모두에게 편리한 이동 환경을 제공할 계획이다.


또 2008년부터 운영해 온 홍보관도 최신 디지털 전시기법을 적용해 KAIST의 우주 연구 성과와 역사를 한눈에 살펴볼 수 있는 체험형 전시공간으로 새롭게 단장한다.


KAIST는 21일 KAIST 서울캠퍼스 총장실에서 감사패 전달식을 가질 예정이다. 감사패 전달식에는 현정은 현대그룹 회장과 이광형 KAIST 총장, 한재흥 KAIST 우주연구원장 등이 참석한다.


현 회장은 "故 정몽헌 회장은 과학과 우주에 깊은 열정으로 KAIST 인공위성연구소의 발전을 지원했다"며 "이번 환경 개선 사업이 고인의 뜻을 이어받아 한국 우주기술 발전에 기여하고, 보다 많은 인재가 꿈을 키워가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


이 총장은 "정몽헌우리별연구동은 대한민국 우주기술 발전의 상징적인 공간으로, 이번 환경 개선 사업은 연구 효율성과 국민 체험 가치 모두를 높이는 계기가 될 것"이라며 "임당장학문화재단의 뜻깊은 후원이 KAIST의 미래 우주연구 발전에 큰 힘이 될 것"이라고 감사를 표했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

