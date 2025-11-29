본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]②

공병선기자

입력2025.11.29 06:30

시계아이콘03분 32초 소요
언어변환 뉴스듣기

기자가 직접 부업을 문의해보니
"수익 100% 보장, 룰렛 통해 수익 내준다"
미성년자까지 부업 사기 당해

편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다.

"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?"


지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다. 기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에서 게시물을 보고 카카오톡을 통해 연락한 지 두 시간 만에 돌아온 답장이었다. 어떻게 돈을 버는지 궁금했던 기자는 지체 없이 답했다.


"네, 관심 있습니다."


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 지난달 28일 본지 기자가 직접 연락한 부업 관련 인스타그램 게시물. 해당 게시물은 휴대전화로 손 쉽게 큰돈을 벌 수 있다고 광고하고 있다. 인스타그램
AD

기자는 지난달 인스타그램을 통해 부업을 알아보기 시작했다. '#부업'으로 검색할 경우 총 205만개의 게시물이 등장한다. '#부업 문의'라고 검색했을 때도 약 51만개의 게시물이 나오는 등 SNS에서 부업을 구하는 건 어려운 일이 아니다.


게시물의 형태는 대체로 비슷하다. 먼저 월급을 훌쩍 넘는 금액을 보장한다. 부업만으로 월 500만원을 보장한다는 식이다. 아울러 수익금은 곧바로 현금으로 입금해준다고 약속한다. 두 번째로는 돈을 버는 방식이 어렵지 않다. 초기 투자 비용이 적고 시간도 덜 들여도 된다. 이들은 휴대전화만 있으면 되고 모든 수익은 자동화 방식으로 발생한다고 강조한다.

"큰 수익 보장·쉬운 업무"

한 부업 관련 계정의 문구 "폰 하나로 더 여유로운 삶"이 눈에 띄었다. 게시물에는 기존 참여자로 추정되는 사람과의 대화 내용도 첨부돼 있었다. 참여자가 "이렇게 큰 수익은 상상도 못 했다. 700만원으로 시작했는데 순수익이 8000만원을 넘었다"고 말하자 부업 관련 계정은 "수익을 축하한다. 지금 바로 전액 출금하면 된다"고 답하는 내용이었다.


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 본지 기자가 인스타그램을 통해 연락한 부업. 정작 연락하자 다른 상담 창구로 연결해줬다. 카카오톡 캡처

기자가 인스타그램 계정 프로필에 게시된 카카오톡 프로필로 연락하자 상대방은 인스타그램 아이디를 알려달라며 확인 작업에 돌입했다. 인스타그램 확인이 끝나니 '안녕하세요' 이름을 가진 새로운 카카오톡 프로필이 전달됐다.


"이쪽으로 연락해주시면 자세히 설명해 드릴게요. 24시간 상담톡입니다."


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 본지 기자는 인스타그램을 통해 부업을 문의했다. 상담 담당자는 포인트를 충전하면 룰렛 등 도박을 통해 수익을 올려준다고 설명했다. 카카오톡 캡처

'안녕하세요'로 연락하자 1분 만에 답장이 돌아왔다. "부업은 처음이신가요?" 기자가 부업은 처음이라고 하자 '당일 결제'라는 부업을 소개했다. 수익을 어떻게 창출하는 부업이냐고 묻자 포인트를 충전하면 룰렛 전문가가 온라인 룰렛 게임을 통해 수익을 내주는 방식이라고 답했다. 초기 금액은 최소 100만원, 수익은 원금의 5~8배까지 날 수 있다고 강조했다. 1000만원도 충전이 가능하냐고 묻자 이럴 경우 수익이 10배까지 난다고 말을 바꿨다.


돈을 날릴 우려도 없다고 설명했다. 자신들이 수익금의 20%를 수수료로 가져가야 하기 때문에 반드시 수익을 내준다는 것. 범죄 연루 등 불이익이 발생했을 경우에도 본인들이 모두 책임진다고 덧붙였다.


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 상담 담당자가 안내한 인터넷 사이트. 접속하자 도박과 연관 있는 인터넷 사이트가 등장했다. 인터넷 화면 캡처

이를 믿고 100만원을 투자하겠다고 하자 새로운 사이트를 보여줬다. 실시간으로 룰렛 게임을 할 수 있는 도박 사이트였다. 사이트에는 입금신청, 출금신청, 머니 이동, 공지 등 기능만 간단하게 있었다. 상대방은 이곳에 회원가입해야만 부업으로 돈을 벌 수 있다고 재촉했다. 기자가 답하지 않자 다시 한번 회원가입했냐고 물었다. 이후 다시 연락이 오지 않았다.

젊은 층 이용하는 틱톡에서도 '부업 사기'

또 다른 SNS로 넘어가서 부업을 찾아봤다. 젊은 층이 주로 사용하는 '틱톡'에서도 부업 사기로 의심할 수 있는 게시물을 쉽게 접할 수 있었다. 틱톡에서는 특정 검색어 관련 게시물의 총 개수를 알 수 없지만 많은 사람이 시청하면 인기 영상으로 올라온다. 틱톡에 '부업'이라고 검색할 경우 주로 등장하는 인기 게시물은 '손 부업'이다. 손 부업이란 집에서 장난감 포장 등 간단히 수작업으로 할 수 있는 재택 부업을 의미한다. 이 게시물들 역시 "초기 투자금이 안 필요하다" "많은 일손이 필요하다" 등 문구를 강조하고 있다.


기자는 가장 상단에 있는 부업 게시물 영상을 들여다봤다. 포장하는 부업으로 개당 500원이었다. 인기 영상인 만큼 반응도 좋았다. 사람들은 댓글을 통해 "부업을 신청하고 싶다"고 말했다.


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 지난 20일 틱톡에서 캡처한 부업 관련 인기 게시물. 개당 500원 포장 작업을 재택 부업으로 할 수 있다고 광고하고 있다. 하지만 프로필을 통해 연락하면 포장 작업이 아닌 영상 캡처 부업을 소개하고 있다. 틱톡

부업을 신청하기 위해 프로필에 있는 라인(Line) 아이디에 연락했다. 라인으로 연락하자 'OOO 상담원' 계정이 등장했다. 상담원은 기자에게 손 부업, 포장과 관련 없는 일본인의 일상이 담긴 브이로그 유튜브 영상을 보내줬다. 이 영상을 캡처해서 보내주면 1000~8000원 정도 벌 수 있는 부업이라고 안내했다.


"당신이 이 일을 계속해 돈을 벌고 싶다면 전용 계정을 등록해야 합니다." 상담원은 이 일을 하고 싶으면 보내주는 링크로 회원가입하라고 재촉했다. 링크에 들어가니 인터넷전문은행 '토스뱅크'로 보이는 첫 화면이 등장했다. 자세히 보면 맞춤법, 띄어쓰기도 틀린 조악한 화면이었다. 가입하고 나면 현금 인출 기록, 충전 기록, 가상화폐 시세 등을 볼 수 있는 창에 접속할 수 있다. 토스뱅크만의 문제는 아니다. 금융감독원은 지난 9월 금융회사의 명의를 도용한 가짜 홈페이지를 개설해 송금을 유도하는 사기를 주의하라고 당부하기도 했다.


가입을 마치자 상담원은 함께 일하게 된 것을 환영했다. "당신과 함께 일할 기회를 주셔서 정말 감사합니다."

은행 빙자한 사이트까지 이용…수익 방식은 모호

이제는 무대를 텔레그램 계정으로 옮겼다. 상담원은 텔레그램 단체방 링크를 보내줬다. 단체방의 '영상 담당자'가 곧바로 영상 링크를 올리고 캡처해서 보내달라고 했다. 캡처해서 보내자 5000원을 벌었다. 토스뱅크를 빙자한 사이트에도 5000원이 충전됐다. 이렇게 두 차례 영상을 캡처해 한 시간 만에 총 9000원을 벌었다.


오후 12시가 되자 '고수익 과제'가 시작됐다. 5만원을 넣으면 6만5000원을, 1000만원을 넣으면 1400만원을 환급해주는 식이다. 신규 가입자만 10만원까지 입금 가능하고 이외 가입자는 30만원부터 입금할 수 있다.


그러자 다들 앞다퉈가며 금액을 이야기하면서 입금 내역을 인증하기 시작했다. "30만원." "50만원." "10만원." 이른바 '미션 인증'을 하면서 순식간에 거액이 쌓였다.


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 상담원이 제공한 부업 일정. 오후 12시와 3시, 6시에는 큰돈을 벌 수 있는 고수익 과제(미션)을 진행했다. 텔레그램

상담원에게 고수익 과제를 하고 싶다고 요청하자 "그룹 내 다른 분들처럼 작업해주면 된다. 이것은 고품질·고보수 작업"이라고 답하면서 작업 시간 계획표를 보내줬다. 오후 12시와 3시, 6시에 큰돈을 벌 수 있는 고수익 과제가 열렸다. 아울러 작업을 완료하면 곧바로 투자금과 수익금을 인출할 수 있다고도 안내했다. 수익이 나는 방식은 모호했다. 업자는 가상화폐를 거래소에 상장하기 위한 준비를 하고 있는데 그러려면 거래량을 늘려야 해서 많은 사람의 돈을 받고 있고 이 과정에서 발생한 수익을 수수료 형태로 돌려주는 식이라고 설명했다.


처음엔 5만원만 해보겠다고 하자 이곳으로 입금하라고 계좌번호를 보내줬다. 다만 자동화기기(ATM), 인터넷뱅킹을 통해서만 송금이 가능할 뿐, 은행 창구에서의 송금은 금지한다고 설명했다. 은행 창구 가서 송금하면 안 되냐고 재차 묻자 똑같은 답변만 돌아왔다.


"은행 창구 송금을 금지합니다."


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]② 고수익 과제의 수익 창출 방식과 입금 방법을 설명하는 상담원. 상담원은 계속해서 은행 창구가 아닌 자동화기기(ATM)와 인터넷뱅킹을 통해 입금하길 요구했다. 텔레그램

질문이 계속되자 상담원은 기자에게 주민등록증을 찍은 사진과 휴대전화 번호를 달라고 요구했다. 고수익 과제에 참여하려면 신분 확인이 필요하다는 이유에서다. 답장을 미루자 텔레그램 단체방에서 쫓겨났다. 다시 그 단체방을 입장할 수 있는 링크를 눌렀지만 들어갈 순 없었다.

중학생까지 당했다…불 들어온 부업 사기 '경고등'

피해자들은 SNS를 부업 사기의 온상으로 지적한다. 틱톡에서 본 손 부업 영상을 통해 4000만원가량 부업 사기를 당한 유대웅씨(35·남)는 "배달 및 택배 일을 7년간 하다가 이번에 쉬면서 소소하게 돈을 벌 생각에 부업을 시도하게 됐다"며 "부업 관련 영상을 직접 검색하지도 않았다. 알고리즘을 통해 추천된 영상을 보다가 사기를 당했다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

SNS상 부업 사기는 남녀노소를 가리지 않는다. 심지어 미성년자도 당했다. 중학생 A양(16)은 인스타그램에서 무료 화장품 광고를 보다가 부업 사기에 휘말렸다. A양은 "무료 화장품을 받고 싶으면 영상을 캡처해서 보내는 부업을 하라고 했다"며 "부업을 시키는 대로 하던 중에 미션을 수행하라고 해서 총 40만원을 입금했다. 돈을 돌려달라고 했는데 결국 차단당했다"고 설명했다.


인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"[부업의 함정]②



공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기