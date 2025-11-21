본문 바로가기
"성공적인 美시장 진출 위해 비자·특성·환경 정확히 이해한 전략 짜야"

김형민기자

2025.11.21

암참·대한상의, '미국 진출 세미나'
美시장 노리는 기업들에 정보·전략 제공
현황 모니터링·목적에 맞는 비자 준비 등 강조

국내외 전문가들은 우리 기업들이 미국 시장에 성공적으로 진출하기 위해선 시장 현황에 대한 정확한 이해와 비자 등 철저한 대비가 동반돼야 한다고 강조했다.


20일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 대한상의·암참 '2025 미국 시장 진출 세미나'에서 김종덕 대외정책연구원 무역통상안보실장이 2026년 미국 경제·통상 정책 및 글로벌 통상환경 전망에 관해 발표하고 있다. 연합뉴스
주한미국상공회의소(암참)는 지난 20일 오후 대한상공회의소와 함께 상의회관 국제회의장에서 '2025 미국 시장 진출 세미나'를 열었다. 세미나는 올해로 7회째를 맞았다. 미국 시장 진출을 준비하고 있거나 현지 사업을 확대하고자 하는 우리 기업들에 실질적인 정보와 전략을 제공해왔다.


특히 이번 행사는 최근 미국 비자 문제가 화두로 떠오르고 통상 질서가 재편되는 등 글로벌 환경이 급변하고 있는 상황과 맞물리며 많은 관심을 받았다. 세미나에 참석한 관계자들은 이제 미국 시장에 진출하고자 할 때 더욱 철저하게 준비해야 한다고 입을 모았다.


제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "최근 한미 경제 논의를 통해 형성된 긍정적 모멘텀을 이어가는 것이 무엇보다 중요하다"면서 "한미 정상회담에 이어 지난주 발표된 한미 공동 팩트시트는 양국 간 경제 협력이 한 단계 더 도약하고 있음을 보여주는 중요한 이정표"라고 했다.


박동민 대한상의 전무이사는 환영사에서 "최근 보호무역 확산, 산업정책 전환, 공급망 재편이 동시에 진행되며 기업들이 직면한 불확실성은 그 어느 때보다 크다"면서 "이런 상황 속에서 발표된 한미 공동 팩트시트는 양국이 조선·반도체·우주·인공지능(AI) 등 전략 산업 전반에서 협력을 강화하겠다는 분명한 신호"라고 했다.


제임스 헬러 주한미국대사관 공관차석도 축사를 통해 한미 경제 협력의 견고한 기반을 강조하며 미국에 진출하는 한국 기업들이 안정적으로 자리 잡고 성장할 수 있도록 대사관이 앞으로도 긴밀히 지원하겠다고 밝혔다.


첫 세션에서는 김종덕 대외경제정책연구원(KIEP) 무역통상안보실장이 내년 미국 경제·통상 환경을 전망했다. 그는 "아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한미 간 협상이 마무리되면서 다소간 불확실성이 완화된 것으로 보인다"면서도 "미국의 대외경제정책이 제조업 경쟁력 약화, 소득불평등 심화, 대(對)중국 견제와 같은 구조적인 문제들과 맞물려 있기 때문에 큰 변화를 기대하기는 어려운 상황"이라고 말했다. 이어 "내년 세계경제와 수출환경이 한국에 긍정적이지만은 않다는 것을 시사한다"면서 "향후 기업은 미국의 정치상황 및 정책방향, 주요국과 협상 동향 및 결과, 주요 경제지표 및 미 금융 시장상황 모니터링을 강화할 필요가 있다"고 했다.


김선형 딜로이트 안진 이사는 "미국의 상호관세 15% 체제와 글로벌 공급망 재편은 국내 기업의 비용 구조와 가격 경쟁력 전반에 중대한 변화를 요구하고 있다"면서 특히 "중견기업은 관세·이전가격·규제 대응이 복합적으로 얽히는 환경에 직면하고 있어, 단기적으로는 정확한 관세 영향 진단과 이전가격 전략의 재정비가, 중장기적으로는 미국 內 생산·조달 구조의 최적화가 필요하다"고 짚었다.


두 번째 세션에선 법률, 세무 등에 대한 사항을 유의해서 진출 전략을 세워야 한다는 목소리도 많았다. 특히 지난 9월 조지아주에서 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장을 대상으로 이뤄진 단속 사태에 비춰, 비자 문제에도 각별히 대비해야 한다는 주장도 있었다.


정만석 이민법인 대양 대표 외국변호사는 "목적에 적합한 비자를 선택하는 일이 중요하다"고 강조하며 "비자 유형에 따라 업무 가능 범위와 승인 여부가 달라지므로 이를 정확히 이해하고 철저히 준비하는 것이 필수적"이라고 말했다.


정영호 전 주휴스턴 총영사는 "텍사스의 경우, 미국 내에서도 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 주목받는다"며 "우리 기업들은 현지 시장의 특성을 이해하고 이를 반영한 전략을 세워야 한다"고 했다. 유현기 법무법인 광장 미국변호사는 "초기 단계부터 조세 이슈 등을 고려한 거래 구조를 검토하고 거래 종결 일정에 직접적인 영향을 미치는 외국인투자심의위원회(CFIUS)의 심사 등 주요 항목들에 대한 사전 검토가 필수적"이라고 짚었다. 김태주 삼정KPMG 전무는 "지속적인 모니터링과 함께 글로벌 이전가격 및 원산지 관리 등 전략을 수립하여 미국발 관세 정책에 선제적으로 대응 가능한 기업 경쟁력을 확보해야 한다"고 했다.


미국 시장 진출과 관련된 다양한 프로그램들도 소개됐다. 김성이 조지메이슨대 한국캠퍼스 혁신창업센터장은 학교에 있는 혁신창업센터(CIE)가 미국 동부 시장에서의 지속 가능한 비즈니스 기회를 우리 기업들에 제공해줄 수 있다고 설명했다. 신희정 주한미국주정부대표부협회(ASOK) 회장은 미국 각 주 정부의 인센티브 제도를 설명하며 기업의 활용 방안을 제시했다. 박소연 대한상의 국제통상본부 구미통상팀장은 '주한미군 전역장병 채용 플랫폼'을 소개했다. 이 플랫폼을 통해 기업의 인재 확보뿐 아니라 양국 차원의 우호적 기업환경 조성, 지역 정부와의 파트너십 강화, 한미 경제 성장에 기여할 수 있는 방안을 제시했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
