스노우라인, ‘2025 산악레저 캠핑페스티벌’ 성공적 참여

㈜스노우라인이 참여한 '2025 장수 산악레저 캠핑페스티벌'이 지난 11월 14일부터 16일까지 전북 장수군 방화동자연휴양림 일대에서 2박 3일간 진행되며 성황리에 막을 내렸다.

장수군이 주최하고 한국아웃도어스포츠산업협회가 주관한 이번 행사는 국토교통부의 민관협력 지역상생 프로젝트 'K-샤모니 장수군 조성사업'의 일환으로 추진돼 국토교통부, 전북도청이 후원하고 스노우라인이 참여 기업으로 함께 했다.

이번 캠핑페스티벌에는 전국 각지에서 약 400여 명의 캠퍼들이 참여해 가을 정취 가득한 숲속에서 다양한 프로그램을 즐겼다. 스노우라인은 지난 3회에 걸쳐 자체적으로 운영해온 캠핑 페스티벌의 운영 노하우를 이번 행사에 고스란히 녹여냈으며, 브랜드의 축제 기획 경험과 장수군의 자연·로컬 콘텐츠를 유기적으로 결합하며 호평을 받았다.

참가자들은 오토캠핑존과 데크존, 장비가 모두 갖춰진 이지캠핑 중 선택해 자신만의 스타일로 캠핑을 즐겼고 트래킹, 장수 투어, 이색 공연, 무료 시식까지 다채로운 콘텐츠가 쉼 없이 펼쳐졌다.

체크인과 함께 제공된 웰컴 기프트는 실용성과 지역성을 동시에 담아냈다. 스노우라인 리유저블백, 웜에어 온풍기 등 캠핑에 유용한 아이템은 물론, 장수 한우·사과즙·오미자주·지역상품권 등 지역 특산품까지 더해져 참가자들의 만족도를 높였다.

행운권 추첨 이벤트에서는 총 50명에게 ▲새턴2룸텐트(DX) ▲미라클스크린텐트 ▲쉘터돔4P ▲미에르트윈피크 ▲이누잇1300 ▲파티LED 랜턴 등 1,000만원 상당의 스노우라인의 고급 아웃도어 장비들이 경품으로 증정되며 현장 분위기를 한껏 달궜다.

참가자 체험 프로그램도 만족도가 높았다. 방화동자연휴양림 숲길을 활용한 스탬프 미션 트래킹은 가족 단위 참가자들에게 가장 큰 인기를 끌었으며, '장수 시티 투어'라 불린 지역 순환 셔틀 프로그램은 누리파크, 논개사당, 장수오일장을 잇는 루트로 구성돼 지역 관광과 전통시장을 모두 경험할 수 있도록 했다. 특히 오일장 내 현장 영수증 인증 시 경품 응모 혜택이 제공돼 자연스럽게 지역 소비를 유도했다는 점에서 호평을 받았다.

이 밖에도 국내 정상급 마임 퍼포먼스 팀의 저녁 공연, ESG 환경예술단체 '사운드서커스'의 메시지형 공연, 푸드 부스(팔도식품 갈비탕, 위키스마일 떡볶이&어묵튀김, 커피, 붕어빵)가 현장에 풍성함을 더하며, 단순한 캠핑을 넘어 지역과 브랜드, 사람을 연결하는 경험형 축제로 자리매김했다.





스노우라인 관계자는 "장수군과의 협업을 통해 지역성과 실용성을 동시에 담은 축제를 성공적으로 치르게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 다양한 지역의 자연과 문화를 아우르는 색다른 아웃도어 축제를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.





