대구 달서구, '아동학대 공공 대응 평가' 4년째 대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 달서구(구청장 이태훈)는 보건복지부가 실시한 '2025년 아동학대 공공 대응체계 운영 평가'에서 올해도 전국 최고 등급인 대상을 수상했다고 20일 밝혔다.

대구 달서구는 아동학대조사가 공공화된 2020년 이후 2025년까지 총 4회의 대상을 수상한 전국 유일의 지자체로, 명실상부한 대한민국 대표 아동보호 선도 도시로 자리매김했다.

이태훈 대구 달서구청장(중앙)이 아동학대 대응 평가에서 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

AD

보건복지부는 전국 16개 시도와 229개 시군구를 대상으로 아동학대전담공무원 배치 및 지원, 전문성·내실화, 협업 체계, 우수사례 등을 종합 평가했다.

달서구는 전 부문에서 고른 높은 점수를 받으며 전국 단위 평가에서 독보적인 성과를 거뒀다.

달서구는 아동학대조사 전문직위 운영, 전담인력 지원 확충을 통해 공공조사의 연속성과 전문성을 탄탄히 확보했다.

또한 달서경찰서·성서경찰서·남부아동보호전문기관·전담의료기관 7개소와 긴밀한 협력으로 '달서구형 아동보호사업'을 구축해 선제적 예방과 조기개입 체계를 강화해왔다.

특히 달서구는 '2만년 전 선사시대부터 아이를 함께 키워 온 공동육아터'라는 지역 정체성을 바탕으로, 전 구역을 아동학대 위험으로부터 안전한 환경으로 만드는 긍정양육 캠페인·교육 활동을 지속적으로 펼치고 있다.





AD

이태훈 달서구청장은 "이번 대상은 아동보호 현장에서 헌신해온 모든 유관기관의 노력으로 이룬 값진 성과"라며, "앞으로도 민관 아동보호 네트워크를 더욱 고도화해 아이들이 안전하고 행복한 도시, 달서구를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>