"건강검진 받기 전 롯데손보 용종보험 챙기세요"

대장용종 제거시 개당 10만원

수술 1회당 최대 8개 제거시 80만원 보장

롯데손해보험은 생활밀착형 보험 플랫폼 앨리스를 통해 'FOR ME 검진갈 땐 용종보험'을 출시했다고 20일 밝혔다.

검진갈 땐 용종보험은 대장내시경 검사를 앞둔 고객이라면 건강검진 하루 전까지도 모바일을 통해 간편하게 가입 가능한 초미니 장기보험이다.

주요 보장은 대장 용종 제거 수술비 단일 담보로 용종 제거 시 1개당 10만원을 지급한다. 수술 1회당 지급 한도는 최대 80만원(최대 8개)이다.

그동안 대장 용종 제거 수술비를 보장받기 위해서는 관련 특약이 포함된 건강보험 상품에 가입해야 했다. 필요 이상의 담보를 포함하거나 보험료 부담이 커지는 경우가 많았다.

신상품은 불필요한 특약을 제외하고 용종 제거 수술비 담보만 담은 실속형 상품이다. 예를 들어 40세 여성이 1년 기준으로 가입하면 보험료는 약 9600원 수준이다.

보험기간 내 보험금 청구이력이 없다면 만기 후 납입보험료의 30%를 환급받을 수 있는 '무사고 환급형' 구조를 마련했다.

모바일 채널에서 대장 용종 제거 수술비를 단독 보장하면서 환급까지 가능한 유일한 상품이다.





롯데손보 관계자는 "신상품은 용종 제거 비용을 보장하는 초미니 장기보험 상품"이라며 "건강검진 수요가 느는 시기에 맞춰 실질적 보장을 제공할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

