승객 246명 여객선 좌초…목포항 진입수로 작년 46건 사고

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.20 10:25

5년간 197건 발생한 사고 다발 해역
해경 “운항 과실 여부 조사 중”

승객 246명 여객선 좌초…목포항 진입수로 작년 46건 사고 19일 오후 전남 목포시 목포해양경찰서 전용 부두로 여객선 퀸제누비아2호 탑승객들이 구조돼 이동하고 있다. 연합뉴스
전남 신안 해역에서 승객 246명을 태운 대형 여객선 '퀸제누비아2호'가 무인도에 좌초한 가운데, 이 선박의 운항 경로에 포함되는 목포항 진입 수로에서는 지난해에만 46건의 선박 사고가 발생한 것으로 확인됐다.


20일 해양수산부 중앙해양안전심판원 등에 따르면 목포항 및 진입 수로에서는 2020년부터 2024년까지 총 197건의 선박 사고가 집계됐다. 연도별로 2020년 30건, 2021년 24건, 2022년 39건, 2023년 58건, 지난해 46건으로 매해 20건 이상의 사고가 이어졌다.


사고 유형은 침수 51건, 기관손상 37건, 충돌 36건, 화재폭발 13건, 운항저해 10건, 침몰 7건, 좌초 6건, 전복 5건 등이다. 지난해만 해도 침수 14건, 기관손상 12건, 충돌 6건 등이 발생했다.


앞서 퀸제누비아2호는 전날 오후 4시 45분 제주항에서 출발해 오후 9시쯤 목포항에 도착할 예정이었으나, 오후 8시 16분 전남 신안군 장산도 족도 인근에서 좌초했다. 당시 승객 246명과 승무원 21명 등 267명은 해경 구조정 등을 통해 오후 11시 27분까지 전원 구조됐다. 일부 승객은 좌초 충격으로 통증이나 신경 쇠약을 호소해 병원으로 이송됐으나 중상자는 없는 것으로 파악됐다. 여객선은 이튿날 오전 5시 44분 목포 삼학부두에 자력 입항했다.


해경은 "장산도 인근은 연안 항로로 평소 깊은 주의가 필요한 구간"이라고 설명하며 1차 원인을 '운항 과실'로 추정하고 있다. 선장과 항해사 등 선박 관계자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.


씨월드고속훼리는 20일 오전 공지를 통해 "사고 수습과 현장 대응을 최우선으로 진행하고 있다"며 목포∼제주 전편 결항을 알렸다. 운항 재개 일정은 선체 조사와 안전 점검이 마무리된 뒤 결정될 예정이다.

승객 246명 여객선 좌초…목포항 진입수로 작년 46건 사고 퀸제누비아2호 결항 안내문. 씨월드고속훼리 홈페이지 캡쳐.



호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

