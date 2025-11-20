산청군, 2025년 정기 안전보건교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현업근로자 500여 명을 대상

겨울철 대비 산업재해 예방



경남 산청군은 문화예술회관에서 '2025년 정기 안전보건교육'을 실시했다고 20일 밝혔다.

산청군 소속 현업근로자 500여 명을 대상으로 실시한 이번 교육은 겨울철을 대비해 산업재해를 예방하기 위해 추진됐다.

산청군 2025년 정기 안전보건교육 진행 현장.

교육에서는 ▲사업장 정리 정돈에 관한 사항 ▲화재 예방에 관한 사항 ▲직무 스트레스에 관한 사항에 관한 사항 등 실제 현장에서 발생할 수 있는 산업재해 사례를 중심으로 진행했다.

특히 이승화 군수는 이날 현장을 찾아 근로자들의 애로사항 등 다양한 의견을 청취하며 소통했다.

산청군은 산업안전보건법에 따라 매월 정기 안전보건교육 실시하고 있으며 근로자의 실질적인 안전보건 지식 습득과 역량 강화로 산업재해 예방에 노력을 기울이고 있다.





이승화 군수는 "일교차가 큰 계절인 만큼 건강 관리와 안전 수칙 준수에 각별히 신경 써 달라"며 "근로자가 안심하고 일할 수 있도록 지속적인 안전보건교육과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





