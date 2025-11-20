'신안 좌초 여객선' 탑승객 267명 전원 구조(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 신안 해상에서 좌초된 대형 여객선에 탑승한 267명이 전원 구조됐다.

20일 목포해양경찰서는 전날 오후 11시27분께 퀸제누비아2호에 탑승한 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 모두 구조했다고 밝혔다.

앞서 오후 8시17분께 전남 신안군 장산면 족도 인근 해상에서 해당 승객들이 타고 있는 2만6000t급 여객선 퀸제누비아2호가 바위 위에 좌초했다는 신고가 접수됐다. 여객선은 장산도 인근 무인도인 족도 위에 올라선 것으로 전해졌다.

해경은 해경함정 등을 이용해 탑승자들을 목표해경전용부두로 이송하고 있으며 승무원 21명은 선내에 남는 것으로 알려졌다.

노약자 등을 태우고 먼저 출발한 해경함정은 오후 11시께 부두에 도착했고, 육지에 도착한 승객들은 전라남도가 확보한 숙소로 이동할 예정이다.

일부 부상을 입은 승객은 곧바로 병원으로 이송된다.

여객선은 전날 오후 4시45분께 제주에서 출발해 오후 9시에 목포에 도착할 예정이었다.

해경은 구조 작업을 마친 뒤 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.





