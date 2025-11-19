서울 지하철 파업하나…찬반투표 1·2노조 모두 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3노조는 21일까지 찬반투표

서울교통공사 2개 노동조합의 파업 찬반투표가 모두 가결됐다.

19일 서울교통공사 제1노조인 서울교통공사노동조합은 지난 14일부터 이날까지 진행한 쟁의행위 찬반투표 결과 찬성률 83.5%로 가결됐다고 밝혔다.

서울 5호선 광화문역에서 시민들이 지하철을 이용하고 있다. 조용준 기자

이번 투표에는 조합원 9130명 중 88.6%인 8087명이 참여했다. 반대표는 1319표(16.3%) 나왔다.

투표가 가결되면서 1노조는 합법적 쟁의권을 확보하게 됐다. 노조 측은 "쟁의대책위 회의를 거쳐 찬반투표 가결에 따른 향후 투쟁 방침을 결정하고 오는 25일 서울시청 앞 기자회견을 통해 이를 발표할 것"이라고 전했다.

앞서 공사 제2노조인 한국노총 소속 서울교통공사통합노조의 쟁의행위 찬반투표도 지난 17일 찬성 77.97%로 가결됐다. 제3노조인 올바른노동조합은 오는 21일 오후 5시까지 쟁의행위 찬반투표를 진행한다.

공사는 1·2·3노조와 각각 본교섭을 열었지만 최종 결렬됐다. 임금 인상과 인력 충원이 교섭 쟁점이다.





교섭 결렬 후 세 노조 모두 지방노동위원회 조정을 신청했지만, 1·3노조는 조정 중지 상황이다. 지노위 조정이 중지되고 쟁의행위 투표가 가결된 경우 합법적으로 파업에 돌입할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

