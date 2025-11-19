이동환 고양시장 "시민과 미래를 위한 예산 수립" 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독감 백신접종 안내·방역 수칙 점검 등

겨울철 시민 건강·위생 관리 주문

전기·난방시설 점검, 공사 현장 가연물 관리

겨울철 화재 대비 사전 점검·예방 당부

이동환 고양특례시장은 19일 고양시청 백석별관에서 간부회의를 개최해 2026년 본예산 편성안을 보고받고 시민과 미래를 위한 예산 편성을 당부했다.

먼저 이 시장은 "올해는 예년보다 이르게 독감이 유행하고 확산 속도와 환자 수도 10년 중 최고 수준"이라며 "면역력이 약한 영유아와 청소년, 고령자 및 임산부의 백신접종을 적극적으로 홍보하고, 학교·학원·복지시설·경로당 등 기본 방역수치 점검을 통해 위생 관리 수준을 높일 수 있도록 조치해달라"고 주문했다.

이어 이 시장은 겨울철 화재 발생에 대해서도 철저한 대비를 당부했다. "과거 사례를 돌아보면 작은 방심이 대형 참사로 연결된다는 것을 알 수 있다"며 "공공시설, 전통시장, 복지시설의 노후화된 전기·난방 장비 점검부터 공사 현장 가연물·화기 작업 관리 등 사전 예방 중심의 점검을 강화해달라"고 말했다.

특히 "초기 대응이 늦을수록 피해가 급격히 커지는 만큼 평소에 위험 요인을 철저히 점검해 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노력해달라"고 말했다.

아울러 이 시장은 "AI시대가 본격화되면 데이터의 중요성은 더 커질 것"이라며 "부서에서도 사업별 목표를 최대한 정량화하고 성과를 데이터로 제시하기 위해 노력해달라"고 말했다. 또한 "성과에 대한 추상적인 표현보다는 데이터와 지표, 수치로 명확하게 제시될 때 시민 이해도와 행정 신뢰도가 높아진다"며 데이터 기반 행정의 중요성을 강조했다.





이후 실국별 2026년 본예산 편성안을 보고 받은 이 시장은 세입 감소와 의무 지출 증가라는 이중고 속에서 고양의 미래를 위한 예산 수립을 위해 노력한 직원들의 노고를 격려하며 "의회 심의 과정에서 사업 취지를 충분히 설명하고 예산 필요성과 효과를 명확히 전달해 본예산이 준비한 대로 편성될 수 있도록 철저히 준비해달라"고 당부했다.





