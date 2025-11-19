순창군 '안전보건경영시스템 국제표준' 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매뉴얼·절차서·지침서 등 심사

전북 순창군이 한국경영인증원(KMR)으로부터 안전보건경영시스템 국제표준(ISO 45001) 인증을 획득했다.

순창군 청사 전경. 순창군 제공

AD

19일 군에 따르면 이번 인증은 군이 조직 전반에 걸쳐 체계적이고 선제적인 안전보건관리 체계를 구축해 온 노력이 결실을 맺은 결과이다.

한국경영인증원은 지난 9월 3명의 심사위원단을 구성해 순창군의 안전보건경영시스템을 심사했다.

인증 심사에서는 ▲ 안전보건경영시스템 매뉴얼·절차서·지침서 등 표준문서 ▲경영방침 및 목표·성과관리 ▲경영검토·내부심사 ▲리스크·기회를 다루는 조치의 효과 ▲의사소통·피드백 후속조치 ▲시스템의 지속적 적합성·효과성 관리 등 다양한 항목에 대한 체계적인 점검이 이뤄졌다.

이번 인증심사의 목적은 안전보건경영시스템의 기획·문서화·기록 등 구축 실태를 점검하고, 국제표준에 부합하는 경영시스템으로서의 적합성과 효과성을 평가하는 데 있다. 또 법규·규제사항 및 고객 요구사항을 충족하고 있는지를 종합적으로 검토했다.

군은 이번 심사 결과에서 안전보건경영시스템이 조직의 방침과 목표를 충실히 반영하고 있으며, 리스크 관리와 안전문화 정착에 대한 개선 노력이 우수하다는 평가를 받아 ISO 45001 인증을 최종 획득했다.

최영일 군수는"이번 ISO 45001 인증은 순창군이 안전을 조직문화의 핵심 가치로 삼고 지속적으로 노력한 결과이다"며, "앞으로도 군민과 직원 모두가 안심하고 일할 수 있는 근무환경을 조성하기 위해 안전보건경영시스템을 적극 운영·개선해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편, 군은 이번 인증을 계기로 전 부서에 걸쳐 안전보건경영시스템을 더욱 내실화하고, 군정 전반의 안전관리 역량을 강화해 지역사회 전반에 안전문화를 확산시켜 나갈 계획이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>