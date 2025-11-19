본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

日 불법마사지숍에 12세 딸 남기고 사라진 태국 엄마…대만서 뭐하나 봤더니

이경호기자

입력2025.11.19 13:21

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

태국 12살 딸과 어머니, 일본 갔다가 딸 놔두고 엄마 사라져
딸, 불법마사지업소서 강제노동 시달리다 日 당국에 신고
엄마, 대만서 구금된 상태…태국 경찰 "일본 이송 우선 고려"
소녀 할머니 "무사 귀국 바라…손녀 성매매 강요 사실 몰라"

日 불법마사지숍에 12세 딸 남기고 사라진 태국 엄마…대만서 뭐하나 봤더니 일본 대표적 유흥가인 도쿄 가부키초 모습으로 기사 본문과 무관. 펙셀스
AD

12세 딸과 일본을 찾았다가 딸을 불법마사지숍에 남기고 사라진 태국 엄마의 근황이 알려졌다. 이 여성은 대만에서 성매매 혐의를 받아 구금된 상태로 알려졌다.


18일(현지시간) 일본 교도통신과 TV아사히 등에 따르면 태국 국적의 소녀가 도쿄 도내의 불법 마사지 업소에서 일하도록 강요받았던 사건과 관련해, 태국 경찰은 대만에서 구금 중인 소녀의 어머니를 일본에 이송하겠다는 입장을 밝혔다. 소녀의 어머니는 불법 마사지 업소 운영자에게 딸을 넘긴 혐의(아동복지법 위반)로 일본에서 체포영장이 발부된 상태다. TV아사히는 "어머니는 현재 별도의 매춘 사건에 연루된 혐의로 대만에서 신병이 확보돼 있다"고 전했다.


태국 경찰 역시 이 사건을 인신매매 사건으로 보고 어머니를 조사 중이지만, 태국 경찰청장은 18일 "만약 어머니가 대만에서 일본으로 이송되지 않을 경우, 태국으로 송환하는 방향으로 조정하고 있다"고 했다. 일본에 있는 12세 소녀에 대해서도 앞으로 본국(태국) 송환 방침을 세운 것으로 전해졌다.


日 불법마사지숍에 12세 딸 남기고 사라진 태국 엄마…대만서 뭐하나 봤더니 일본 경찰 이미지. 일본 경시청

태국 국적의 모녀는 지난 6월 하순, 15일간의 단기 체류 자격으로 일본에 입국했다. 소녀는 일본을 처음 방문했고, 일본어를 하지 못했다. 7월 중순 어머니가 출국하면서 홀로 남겨졌고, 불법마사지업소 측이 마련한 방에서 숙식하며 일하도록 강요받았다. 식비 명목으로 소액의 돈만 받았다고 한다. 입국 약 3개월 뒤인 9월 중순, 소녀는 도쿄출입국재류관리국을 찾아가 "일을 강요받고 있다"고 상담하면서 사건이 드러났다. 도쿄경시청은 이번 사건을 잠재적 인신매매(human trafficking) 사례로 보고, 업소 경영자를 노동기준법 위반 혐의로 체포해 수사를 진행 중이다. 51세의 남성 용의자는 만 15세 미만 아동을 노동자로 사용한 혐의를 받고 있다. 업소는 '마사지 전문점'을 표방했지만, 일부 고객에게는 부적절한 서비스가 제공된 것으로 알려졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

소녀의 할머니는 지난 11일 일본 공영방송 NHK와의 인터뷰에서 손녀가 가능한 한 빨리 무사히 집으로 돌아오기를 바란다고 말했다. NHK는 소녀가 자란 태국 북부의 한 마을을 방문해 그녀가 일본으로 떠나기 전까지 함께 살았던 할머니를 만났다. 할머니는 소녀의 어머니가 가족을 부양하기 위해 방콕과 해외로 일하러 갔다고 말했다. 그녀는 "딸은 16살 때 건설업계에서 일하기 시작했다.17살이나 18살 때 친구들이 마사지 사업에서 일하자고 권유했다"고 말했다. 할머니는 손녀가 일본에서 성매매를 강요당했다는 사실을 몰랐다고 했다. 할머니는 손녀를 태국으로 데려갈 비행기표를 살 돈이 없어 일본에 두고 왔다고 말했다. 돈이 생기는 대로 다시 데려올 계획이라고 말했다. 이 사건은 태국에서도 큰 주목을 받았다. 현지 언론은 브로커들의 조직적인 개입 가능성을 보도하기도 했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기