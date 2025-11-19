한은 "현금없는 사회 확산에 인프라 축소 우려…적극 대응해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은, 유관기관과 화폐유통시스템 협의회 개최

현금없는 사회가 확산되면서 현금자동입출금기(ATM) 등 관련 인프라가 축소되고 있다며 한국은행이 우려를 드러냈다. 현금 이용 기반이 약화하고 있는 만큼 화폐유통 시스템 유지를 위해 적극적인 대응이 필요하다는 지적이다.

김기원 한국은행 발권국장이 지난 13일 열린 화폐유통시스템 유관기관 협의회에서 발언을 하고 있다. 한은 제공

한은은 지난 13일 서울 중구 한은 본관에서 '2025년 하반기 화폐유통시스템 유관기관 협의회'를 열고 이같은 의견을 공유했다. 협의회는 국내 화폐유통 시스템을 관리·개선하기 위해 2022년 발족했으며, 한은과 한국조폐공사, 시중은행 등 24개 기관으로 구성된다.

의장인 김기원 한은 발권국장은 화폐유통 시스템 유지를 위해 적극적인 대응이 필요하다고 강조했다.

김 국장은 "최근 버스나 매장 뿐만 아니라 지자체 산하 기관에서도 현금 수납을 제한하는 사례가 늘어나면서 현금 수용성이 지속적으로 약화하고 있다"며 "현금수송업체나 비금융 ATM업체가 영업을 중단하는 사례도 발생하는 등 업계 영업환경의 변화가 가시화되고 있다"고 짚었다.

이날 참석자들은 인구구조 변화와 디지털 전환이 화폐유통 생태계에 미칠 변화를 평가하고 논의했다. 이들은 우리나라 인구의 수도권 집중화와 비현금 결제수단 선호가 심화할 경우 비수도권의 은행 점포와 ATM 등 현금 접근 지점이 빠르게 감소할 수 있다는 데 우려를 제기했고, 적절한 정책 대응이 필요하다고 평가했다.

현금수송업체와 비금융 ATM 운영업체의 급변하는 영업환경에 대한 대응 방안도 논의했다. 비금융 ATM 업계는 ATM 이용 감소와 내년 1월부터 적용되는 '장애인차별금지법'에 따른 배리어프리 ATM 설치비용 부담으로 업무환경이 어렵지만 ATM 수를 줄이기보다 정부 등 관련 기관과의 조율을 통해 절충안을 찾겠다는 입장을 밝혔다.

업계는 내부경영 시스템에 인공지능(AI)를 도입하거나, AI 기반 현금수송 경로 최적화 방안을 연구하는 등 AI를 활용한 경영 효율화도 추진 중이다. 일부 소매금융업체는 현금결제가 운영 비용이 더 늘지만, 소비자들의 현금사용에 불편함이 없도록 현금수용 인프라를 계속 유지하겠다고 언급했다.





한편 화폐발행잔액은 올해 9월말 기준 209조원 수준으로, 1년 전보다 늘어난 것으로 나타났다. 이는 5만원권을 중심으로 화폐수요가 늘어난 영향이다. 은행권은 최근 명절자금 환수를 제외하고 순발행이 지속되고 있지만, 주화는 10원화를 제외하면 순환수 기조다.10원화 역시 순발행 규모가 빠르게 감소하고 있다. 회의에서는 저액권의 청결도가 지속해서 낮아지는 점을 지적하며 개선할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

