고스트스튜디오, 첫 작품 '당신이 죽였다' 흥행몰이

박형수기자

입력2025.11.19 10:12

고스트스튜디오의 첫 작품 '당신이 죽였다'가 세계를 사로잡았다.


고스트스튜디오 넷플릭스 투둠(Tudum) 자료를 인용해 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'가 공개 2주차(10일~16일)에 780만 시청 시간을 기록했다고 19일 밝혔다. 공개 후 3일 만에 비영어 TV 부문 8위에 오른데 이어 초기 흥행몰이를 이어가고 있다.


뿐만 아니라 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(Fundex)에서도 11월 2주 차 TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지하며 공개 2주 만에 정상에 올랐다. 이유미, 전소니 배우 역시 TV·OTT 통합 드라마 출연자 부문 2위와 3위에 각각 이름을 올리며 높은 화제성을 보여줬다.


전 세계 시청자를 사로잡은 '당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. 일본 오쿠다 히데오 작가의 소설 '나오미와 가나코'를 원작으로 한다.


출연 배우 전소니, 이유미, 장승조, 이무생 등의 압도적인 연기가 시너지를 발휘했다. 작품이 전하고자 하는 메시지를 담아내기 충분했다. 작품을 보는 내내 은수와 희수 두 사람의 절박한 연대를 설득력 있게 그려내 보는 이들의 응원을 불러일으켰다.


고스트스튜디오 관계자는 "당신이 죽였다는 단지 가해자를 응징하고 피해자를 구원하는 이야기만은 아니다"라며 "가해자와 피해자도 있지만, 이들을 못 본척했던 수많은 방관자에게 침묵만이 답이 아니라는 말을 하고자 한다"라고 말했다.


이어 "그저 모른 척한다고 끝이 아닌, 결국 이들의 서사가 나와 내 가족의 이야기가 될 수 있다는 걸 명심하고 잊지 말아야 한다는 메시지를 담았다"라고 덧붙였다.


고스트스튜디오는 배우들의 열연, 감각적인 연출이 한데 어우러진 '당신이 죽였다'를 통해 해외 시장에 성공적인 첫발을 내디뎠다. 장르물에 특화된 강점을 가진 제작사로 입지를 다져가는 고스트스튜디오의 다음 작품에도 기대가 더해진다.


고스트스튜디오 제작한 '당신이 죽였다'는 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

