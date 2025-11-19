본문 바로가기
"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

박은서인턴기자

입력2025.11.19 09:59

베베캠 보던 산모, 아기 생김새 달라 의심
조리원 "직원 실수…전액 환불·재발방지 마련"

청주의 한 산후조리원에서 신생아가 일시적으로 다른 산모의 아기와 뒤바뀌는 일이 발생해 논란이 일고 있다. 조리원 측은 직원 실수를 인정하고 환불 및 재발 방지 대책을 내놨지만 산모는 최근까지 친자 검사를 진행할 정도로 극심한 불안과 분노를 호소하고 있다.

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악 베베캠으로 본 A씨 아기. 연합뉴스
19일 연합뉴스에 따르면 산모 A씨는 지난 8월31일 오전 11시쯤 신생아실을 확인하려고 휴대전화로 '베베캠'(신생아실 CCTV)을 보다가 이상한 점을 발견했다. 화면 속 아기의 얼굴이 자신이 알고 있는 생후 8일 된 딸과 전혀 달랐기 때문이다.


이상함을 느낀 A씨는 즉시 신생아실로 찾아가 아기 상태를 확인해 달라고 요청했다. 이후 얼마 지나지 않아 직원으로부터 "아기가 다른 산모의 아기와 바뀌었다"는 황당한 설명을 들었다. A씨는 "전날 봤던 제 아이와 생김새가 너무 달라 설마 하며 내려갔더니 정말 제 아이가 아니었다"며 "그때를 생각하면 아직도 가슴이 쿵쾅거린다"고 했다.


더욱 충격적인 건 조리원 측이 A씨의 아기를 다른 산모의 방으로 데려갔고 해당 산모가 아기에게 수유까지 했다는 사실이었다. 해당 산모 역시 아기의 생김새가 달라졌다는 느낌을 받았지만 아기가 바뀌었다는 생각까지는 전혀 못 했던 것으로 알려졌다.


A씨 부부는 조리원 측으로부터 '모유 섭취로 인한 문제가 발생하면 전적으로 책임지겠다'는 내용의 각서를 받은 뒤 퇴소했다. 그러나 조리원의 관리 체계를 믿을 수 없었던 A씨는 퇴소 이후에도 최근까지 친자 검사를 진행했다고 한다.


A씨는 "내가 알아차리지 못했으면 얼마나 오래 바뀌어 있었을지 장담할 수 없지 않았겠느냐"며 "아기에게 한참 사랑을 줘야 할 시기에 저와 남편 모두 충격에 빠져 스트레스가 컸다"고 말했다. 이어 "요즘 시대에 신생아가 바뀌는 일이 생길 줄은 생각도 못 했다"며 재발 우려에 대한 불안감도 전했다.

조리원 "이름표 떨어져 발생한 실수" 해명

산후조리원 측은 직원들이 당일 오전 8~9시쯤 기저귀 교체 및 위생 처리를 하던 중 아기 속싸개에 붙어 있던 이름표가 떨어졌고 이를 다시 붙이는 과정에서 두 아기가 바뀌는 실수가 있었다고 인정했다.


조리원 관계자는 "짧은 시간 동안 아기가 바뀐 것은 맞지만 신생아에게는 신상정보가 적힌 발찌가 항상 부착돼 있어 최종적으로 아이가 바뀔 일은 절대 없다"고 해명했다. 이어 "직원들에게 엄중히 경고했고 이름표 대신 발찌 인식표로만 신상을 확인하도록 시스템을 바꿨다"며 "조리원 이용료 전액 환불과 친자 검사 비용도 지원했다"고 밝혔다.


A씨 부부는 관할 보건소에도 민원을 제기했지만 보건소는 지난 13일 "관련 법상 행정처분 대상은 아니다"라며 행정지도에 그쳤다고 답변한 것으로 알려졌다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

