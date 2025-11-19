지투파워, 태양광 AI DC 아크 차단시스템 차세대 세계일류상품 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지투파워는 '태양광 AI DC 아크 차단시스템'으로 2025년 차세대 세계일류상품에 선정됐다고 19일 밝혔다.

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 2025년 차세대 세계일류상품 선정은 세계일류상품 육성사업 운영 및 수출지원 사업 규정의 엄격한 절차를 통하여 수여하는 인증서다.

태양광 발전장치는 시간이 지남에 따라 전기적 결함과 열화로 인한 화재 등 시스템 구성 요소에 손상을 줄 수 있는 결함이 발생한다.

지투파워 이동준 부사장(CTO)는 "아크 차단시스템은 2021년 신기술인증(NET)을 획득한 CMD기술로, 해외의 글로벌 경쟁사 보다 우수한 최첨단 AI 기술을 적용했다"며 "태양광 직류선로에서 발생하는 아크를 검출 및 진단해 화재사고를 사전에 예방한다"고 말했다.

차세대 세계일류상품 선정으로 지투파워의 태양광발전시스템이 국내 뿐만 아니라 글로벌시장에서도 제품의 경쟁력을 확보할 것으로 기대했다. 지투파워의 성과는 신재생에너지 확대와 함께 회사의 성장을 견인할 것으로 기대한다.

지투파워는 지난해 11월에도 '지능형 인공지능(AI)배전반'으로 차세대 세계일류상품에 업계 최초로 선정됐다. AI배전반 사업을 기반으로 신재생에너지 설비와 에너지저장장치(ESS)를 중심의 전력망 구축으로 종합 에너지솔루션 기업으로 발돋음 하고 있다.





지투파워 김동현 부사장(CFO)은 "올해 신재생에너지 태양광 부문의 매출 비중은 정부의 분산에너지 활성화와 신재생에너지 확대정책으로 크게 성장할 것으로 기대한다"고 설명했다.

지투파워 김동현 부사장(오른쪽)이 KOTRA 강상엽 부사장과 기념사진을 촬영하고 있다. 지투파워.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

