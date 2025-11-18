한국·UAE, 우주·AI 전략동반자 관계로 확대…'스타게이트' 사업 공동 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우주 MOU 개정… 위성·탐사·발사체까지 협력 전면 확대

한국과 아랍에미리트(UAE)가 우주와 AI 분야에서 전략적 협력을 대폭 강화한다.

18일(현지시간) 아부다비에서 열린 한-UAE 정상회담을 계기로 우주항공청과 UAE 우주청이 우주협력 양해각서(MOU)를 개정하고, 한국 정부는 UAE가 추진하는 초대형 AI 인프라 구축 사업 '스타게이트' 프로젝트 참여를 공식화했다.

발사대로 옮겨지는 누리호. 연합뉴스 제공

우주항공청은 한국의 협력 주체를 우주청으로 변경하고, 공동 프로젝트 중심으로 협력 범위를 구체화한 개정 MOU를 UAE 측과 교환했다. 한국의 달 탐사선 '다누리'와 UAE 화성탐사선 '아말'의 개발·운영 경험 공유, 민간기업 간 위성 공동개발 및 영상자료 공동 활용, KPS 운영을 위한 UAE 내 지상국 구축 검토 등이 새롭게 포함됐다.

또한 UAE 발사장 건설과 발사 서비스 협력을 확대하고, 향후 누리호에 UAE 개발 위성 탑재 가능성도 논의된다. 두바이샛 공동 개발, 한국과학기술원(KAIST) 교육, 항우연 시험지원 등으로 이어져 온 20년 가까운 협력 기반이 실질적 기술 사업으로 확장되는 셈이다.

한국 정부는 UAE가 추진하는 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 클러스터 '스타게이트' 사업에 참여해 AI·반도체·전력 분야 전방위 협력을 진행한다. 스타게이트는 최대 5GW급 AI 인프라 구축을 목표로 하는 대형 프로젝트로, 내년 200MW급 초기 클러스터가 가동될 예정이다.

양국은 국가 AI 전략기관 간 '전략적 AI 협력 프레임워크'를 체결하고 AI 인프라 구축, 공급망 확대, 연구개발, 스타트업 협력 등을 포괄적으로 추진하기로 했다. 특히 원전·가스·재생에너지 기반 전력망을 연계한 초대형 데이터센터 구축과 항만·물류 분야 피지컬 AI 실증 프로젝트가 우선 협력 사업으로 선정됐다. 부산항과 UAE 칼리파항이 공동 테스트베드로 활용된다.





우주청은 내년 상반기 UAE 진출 수요가 있는 산학연 기관을 중심으로 민관사절단을 파견해 후속 논의를 구체화할 예정이다. 정부는 이번 정상회담을 통해 양국 협력이 우주·AI 두 핵심 분야에서 구조적 파트너십 단계로 진입했다고 평가하고 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

