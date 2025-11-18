브리지스톤골프, 2억5000만원 성금 모금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제18회 사랑 나눔 골프대회 개최

박현경, 이예원, 지한솔, 최진호 참석

누적 모금액 23억7000만원 돌파

브리지스톤골프가 제18회 사랑 나눔 골프대회를 통해 2억5551만원을 모금했다고 18일 밝혔다.

브리지스톤골프 용품 수입 총판 업체인 석교상사는 17일 경기도 양평군 더스타휴에서 이번 행사를 개최했다. 이 행사에는 박현경, 이예원, 지한솔, 신다인, 최진호, 정한밀 등 팀 브리지스톤 투어 선수들과 서희경, 허윤경 등이 참석했다. 총 35개 팀, 140명이 뜻을 모았다. 어려운 시기에도 역대 최고 모금액을 달성했다. 올해는 '사랑은 나눌수록 커진다'는 슬로건을 강조했다.

브리지스톤골프의 제18회 사랑나눔 골프대회가 성공적으로 끝났다. 석교상사 제공

올해 모금액을 더해 누적 모금액은 23억7731만8012원에 달한다. 석교상사는 약 2억원에 달하는 운영비를 매년 부담하고, 참가비를 포함한 모금액 전부를 도움이 필요한 곳에 기부한다. 작년엔 무료 병원인 요셉의원과 성가복지병원 등에 전달됐다.





사랑나눔 골프대회는 매년 많은 후원사가 동참하고 있다. 골프존, 이승엽야구장학재단, 사랑의 열매, 브리지스톤타이어, 메디힐, 마비스, 선일금고, UAG, 마크앤로나, 까사미아, T.P.MILLS, 페인터골프화, 재단법인 새암조감제, 미세스문 등 총 14개 업체가 협찬사로 힘을 보탰다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

