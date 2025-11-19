본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

거침없이 투자 늘리는 서학개미…“투자자 보호 강화·외환시장 안정 필요”

오규민기자

입력2025.11.19 06:10

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

하나금융연구소 보고서
외화예수금 등 역대 최대치
미국 중심 고위험투자 감수하는 개인투자자
"정부, 불법 리딩방 방지·외화 수급 안정화해야"

개인투자자들의 해외주식투자가 사상 최대치를 기록한 가운데 당분간 미국 중심의 투자 확대 흐름이 이어질 전망이다. 이에 투자자 보호를 강화하고 외환시장 안정화 방안이 필요하다는 의견이 나온다.


이재완 하나금융연구소 연구위원은 최근 '서학개미들의 거침없는 질주' 보고서에서 "해외주식이 개인투자자들의 중장기 자산 형성 수단으로 자리 잡기 위해 성숙한 투자 문화를 정착시킬 필요가 있다"며 이같이 밝혔다. 이 위원에 따르면 해외주식투자는 가파른 성장세를 보이며 개인투자자의 주요 투자처로 자리매김했다. 예탁결제원 통계를 보면 해외주식 거래 금액은 2019년 409억9000만달러(약 60조134억5900만원)에서 지난해 5308억4000만달러, 올해 9월 기준 4661억9000만달러로 10배가량 증가했다. 해외 투자 관련 매수 기회를 노리는 투자자가 증가하며 외화예수금도 사상 최대치를 기록했다. 2021년 5조7876억원에서 올해 6월 기준 11조4000억원으로 2배 이상 늘었다. 외화예수금은 해외주식 투자를 위해 투자자가 증권사 계좌에 넣어둔 외화다.


개인투자자들은 미국 중심의 포트폴리오를 구성하고 고위험 투자를 주저하지 않는다고 이 위원은 설명했다. 해외주식 보관액 중 미국 주식이 차지하는 비중은 올해 9월 기준 93.7%다. 2017년 43.8%, 2020년 79.3%에서 꾸준히 증가했다. 고위험종목 보관잔액의 경우 2020년 1억9000만달러에서 올해 9월 120억3000만달러로 증가했다. 특정 종목 쏠림 현상도 나타난다. 개인투자자들은 이른바 M7으로 불리는 7대 빅테크 기업 종목(테슬라·엔비디아·메타·아마존·마이크로소프트·알파벳·애플) 등 주요 기술주를 선호한다. 개인투자자의 해외주식 보관금액 중 주요 기술주 비중은 2020년 말 34.4%에서 지난해 말 41.2%, 올해 9월 35.5%다.


거침없이 투자 늘리는 서학개미…“투자자 보호 강화·외환시장 안정 필요”
AD

이 위원은 해외주식투자 급증 원인으로 미국 시장에 대한 신뢰, 미국 기술주가 '성장의 상징'이라는 인식 확대, 규제 차이, 거래 편의성 제고 등을 꼽았다. 주요 증시의 최근 5개년 평균 지수수익률을 보면 S&P500 14.2%, 나스닥 20.9%로, 닛케이(11.8%)와 코스피(3.7%)에 비해 높아 미국 자산 선호 현상이 강화되고 있다. 미국 기술주가 고수익률을 보장한다는 경험적 인식이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 강화되는 측면도 있다고 제시했다. 해외상장 상장지수펀드(ETF)에는 기본예탁금·온라인교육 이수·레버리지 비율 및 종목 구성 등 국내 규제가 미적용된다는 점, 모바일트레이딩시스템(MTS) 통한 거래 편의성이 증대된 점 등도 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 위원은 미국 테크 기업 중심의 해외주식투자 확대 흐름이 당분간 지속될 것으로 전망했다. 미국 정부가 반도체나 기술 인프라 등에 지원을 확대하고 있어 미국 기업의 수익구조 개선이 더욱 이뤄질 것이기 때문이다. 이에 정부가 불법 리딩방 방지, 외화 수급 안정화 등을 통해 투자자 보호를 강화해야 한다고 주장했다. 해외주식 리딩방 및 유튜브 등 불법 투자를 권유하는 콘텐츠가 많기 때문에 이를 단속하고 모니터링을 강화해야 한다는 것이다. 또 해외주식 확대가 외환 수급 불균형을 심화시키는 요인으로 작용할 수 있다는 우려가 있어 외환시장 안정화 방안도 모색해야 한다고 제언했다. 개인투자자의 경우 특정 종목이나 레버리지 등 고위험 투자에 매몰되는 투자습관을 버리고 위험분산 및 장기투자 관점에서 접근해야 한다고 강조했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기