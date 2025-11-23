본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

사우디의 미국산 F-35 전투기 구매, 중동 내 세력균형 '흔들' 신호탄

이현우기자

입력2025.11.23 06:30

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

트럼프 "F-35 사우디에 판매" 논란
이스라엘, 군사우위 지켜달라며 반발

사우디의 미국산 F-35 전투기 구매, 중동 내 세력균형 '흔들' 신호탄 푸에르토리코의 루즈벨트 로드 해군기지에서 이륙 중인 미 해병대 소속 F-35 전투기의 모습. 로이터연합뉴스
AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아에 최신예 스텔스 전투기인 F-35 전투기를 판매하겠다고 밝히면서 중동 내 세력균형이 흔들릴 것이라는 우려가 커지고 있다. 이스라엘 정부가 중동에서 이스라엘의 군사우위를 지켜달라며 반발하고 있지만, 향후 트럼프 행정부가 사우디를 시작으로 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 아랍국가들의 F-35 구매 요구를 모두 받아줄 가능성도 열려 있는 상황이다.

트럼프 "사우디에 F-35 판매"…이스라엘 'QME 원칙' 지키라며 반발
사우디의 미국산 F-35 전투기 구매, 중동 내 세력균형 '흔들' 신호탄 지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 사우디아라비아 수도 리야드를 국빈방문한 자리에서 모하메드 빈살만 사우디 왕세자(오른쪽)와 인사를 나누고 있다. AP연합뉴스

지난 17일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 가진 기자회견에서 "사우디는 F-35를 사고 싶어한다. 우리는 훌륭한 동맹인 그들에게 F-35를 판매할 것"이라며 "사우디도 지난 6월 이란 핵 프로그램에 대한 미국의 공습에 만족하고 있다"고 말했다. 무함마드 빈살만 사우디 왕세자와의 정상회담을 앞두고 F-35 전투기의 판매를 승인하겠다고 밝힌 것이다.


미군의 첨단 스텔스 전투기인 F-35는 현재 중동 내에서 이스라엘만 보유 중이며, 이스라엘 공군이 36대를 운용하고 있다. F-35는 방공망에 걸리지 않고 공습이 가능해 이스라엘은 하마스 및 이란 공습 등 실전에서 많이 활용해왔다. 사우디는 이스라엘보다 더 많은 48대의 F-35 전투기 구매를 희망하는 것으로 알려졌다.


이스라엘 정부는 자국의 승인 없이 사우디에 F-35를 판매하는 것에 반대하고 있다. 악시오스는 이스라엘 정부 관계자의 말을 인용해 "사우디와 이스라엘의 관계 정상화가 이뤄져야 F-35 공급에 찬성한다는 입장을 트럼프 행정부에 전달했다"고 전했다. 사우디와 이스라엘은 중동전쟁 이후 정면 충돌은 하고 있지 않지만, 팔레스타인 문제를 놓고 반목하며 국교 수립이 이뤄지지 않고 있다.


이스라엘 내에서는 트럼프 행정부가 이스라엘 정부의 반대에도 사우디로의 F-35 판매를 강행하는 것은 미국과 이스라엘간 무기 공급 협정으로 이뤄진 '질적 군사 우위(QME)' 원칙에 어긋난다고 반발하고 있다. QME는 4차 중동전쟁이 발발했던 1973년 이후 만들어진 미국과 이스라엘 간 무기 공급 원칙으로 이스라엘이 중동지역 내에서 군사적 우위에 설 수 있도록 첨단 무기는 이스라엘에만 판매한다는 내용을 골자로 한다.

중동 세력균형 변화되나…中으로 기술 유출 우려도 제기 
사우디의 미국산 F-35 전투기 구매, 중동 내 세력균형 '흔들' 신호탄 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 에어쇼에서 F-35 전투기가 전시 비행을 하고 있다. AFP연합뉴스

이스라엘은 사우디에 F-35 수출이 이뤄지면 UAE와 카타르 등 다른 중동국가들에도 수출이 승인될 것을 우려하고 있다. 사우디를 비롯해 대부분의 아랍 국가들이 F-35 전력을 소유하게 되면, 이스라엘의 군사적 우위가 크게 흔들리고 중동 내 세력균형도 변화될 수 있다는 것이다.


미국 국방전문매체인 디펜스포스트는 "이스라엘 정부는 과거 친미 국가였던 이란이 혁명이 발생해 적으로 돌아섰듯이 중동국가들도 F-35를 매입한 이후 적으로 돌아설 가능성을 우려하고 있다"며 "이스라엘 정부는 2020년 UAE 정부가 미국에 F-35 구매 의사를 타진했을 때도 미국 정부에 강경한 반대입장을 전해 미국 정부가 판매를 철회한 바 있다"고 전했다.


일각에서는 중국과 친밀한 관계를 유지 중인 사우디와 중동국가들에 F-35를 판매할 경우 미국의 첨단 전투기 기술이 중국으로 유출될 수 있다고 우려한다. 사우디와 중국 간 안보 협력이 지속되는 상황에서 첨단무기를 함부로 팔아선 안 된다는 지적이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

뉴욕타임스(NYT)는 미 국방부 당국자들의 말을 인용해 "F-35 전투기 거래 이후 중국의 간첩 활동이나 중국과 사우디 간의 안보협력 등을 통해 F-35 제조기술이 중국으로 넘어갈 수 있는 우려가 있다"며 "사우디는 지난 수년간 중국에서 단거리 탄도미사일을 구매했으며 최근에도 미사일 구매를 이어가고 있다"고 분석했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기