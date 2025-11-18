동작구청사 높이 15m 슬라이드 ‘동작스타’ 크리스마스트리로 변신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일 점등식 개최…연말연시 명소 기대

서울 동작구(구청장 박일하)가 신청사의 명물로 자리 잡은 초대형 슬라이드 ‘동작스타’를 크리스마스트리로 새롭게 단장했다.

구는 주민들이 멀리 가지 않고도 집 가까이에서 연말 분위기를 즐길 수 있도록 이번 프로젝트를 추진했으며, 이를 통해 방문객 유입을 확대하고 청사 내 특별임대상가와 주변 상권 활성화를 도모할 계획이다.

'동작 스타' 크리스마스트리 연출. 동작구 제공.

이번 크리스마스트리 장식은 ‘동작스타’와 중정 난간을 중심으로 산타 풍선, 트리 오너먼트, 가랜드, 커튼 전구 등을 설치해 다채로운 분위기를 연출했다. 특히 슬라이드 주변에 마련된 포토존은 가족 단위 방문객들에게 인생샷 명소로 주목받을 전망이다.

본격적인 운영에 앞서 구는 19일 오후 5시 ‘동작스타 크리스마스 점등식’을 개최한다. 이날 행사는 구 홍보대사인 배우 이시언과 방송인 강석을 비롯해 주민 70여 명이 참석한 가운데 재즈·캐럴 공연, 점등 퍼포먼스, 슬라이드 시승, 포토타임 등으로 진행될 예정이다. 구는 점등식을 시작으로 내년 1월 초까지 다양한 음악 공연 등 연말 프로그램을 이어갈 방침이다.

높이 15m의 ‘동작스타’는 신청사 개장 이후 두 달여 만에 누적 탑승자 2만 명을 돌파하며 큰 인기를 끌고 있다. 35m 길이의 1호기는 키 120cm 이상 7세 이상이면 누구나, 19m 길이의 2호기는 키 110cm 이상이면 보호장비 착용 후 안전요원 관리하에 무료로 이용할 수 있다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 8시까지 매시 정각 20분간이다.





박일하 동작구청장은 “연말을 맞아 구청을 찾는 모든 분이 크리스마스 분위기를 한껏 즐기시길 바란다”며 “신청사가 주민의 일상 속 문화·휴식 공간으로 자리매김할 수 있도록 앞으로도 풍성한 콘텐츠를 제공하겠다”고 말했다.





