평택시, 日 마쓰야마시 방문해 문화·산업·청소년 교류

우호교류 20주년 기념

경기도 평택시는 지난 14일부터 3박 4일간 일정으로 일본 에히메현 마쓰야마시를 공식 방문해 문화·산업·청소년 등 다양한 분야에서 교류 활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

일본 마쓰야마시를 공식 방문한 정장선 평택시장(왼쪽)이 노시 카츠히토 마쓰야마시장에게 감사패를 전달하고 있다. 평택시 제공

양 도시 간 우호 교류 20주년 기념 행사 참석을 위해 이뤄진 이번 방문에는 정장선 시장을 단장으로 시·시의회·국제교류재단·체육회·평택포럼·평택국제교류협회 등 22명이 참여했다.

양 도시는 2000년대 초반 시민단체 간 만남을 시작으로 교류를 시작으로, 2004년 정식 우호 교류 협약을 맺었다.

대표단은 현지에서 우호 교류 20주년 기념식에 참석한 데 이어 마쓰야마시 최대 축제인 '산업축제'에 참가해 교류 활동을 벌였다. 축제에서는 평택 농악 공연단이 초청 공연을 선보이기도 했다.

대표단은 현지에서 국제아동미술교류전 시상식을 개최하여 지난 6월 평택에서 열린 전시에 참여했던 마쓰야마시 어린이들에게 상장과 기념품도 전달했다. 양 도시는 향후 청소년 문화캠프, 도서관 교류, 예술교류전 정례화 등을 추진하기로 의견을 모았다.





정장선 평택시장은 "평택과 마쓰야마시는 시민이 시작한 소중한 인연을 행정이 꾸준히 이어가며 더욱 단단한 신뢰로 발전시켜왔다"며 "이번 방문을 계기로 시민이 중심이 되는 지방외교의 가치가 더욱 확산하길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

