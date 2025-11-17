순창군 '코리아 떡볶이 페스타' 성료…4만명 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

80개 부스 설치…전통 떡볶이·눈꽃 떡볶이 등

지역 특색 반영 메뉴로 방문객 호응도 커

전북 순창군발효관광재단이 지난 15~16일까지 순창발효테마파크·전통고추장민속마을 일원에서 '2025 순창 코리아 떡볶이 페스타' 행사가 성황리에 막을 내렸다.

순창군발효관광재단이 지난 15~16일까지 순창발효테마파크·전통고추장민속마을 일원에서 '2025 순창 코리아 떡볶이 페스타' 행사가 성황리에 막을 내렸다. 순창군 제공

17일 재단에 따르면 이번 축제는 고추장을 활용한 대한민국 대표 소울푸드 '떡볶이'를 주제로, 순창 고추장의 우수성을 널리 알리고 지역경제를 활성화하기 위해 기획됐으며 약 4만 명이 방문했다.

특히 올해는 5무(無)·5유(有) 정책을 기반으로 한 '방문객 중심 운영'을 내세워, 친절한 서비스 제공, 쓰레기 저감 운영, 정찰제 도입 등을 통해 쾌적하고 신뢰도 높은 축제를 실현했다.

축제에는 총 80개의 부스가 설치됐으며, 이 중 떡볶이·분식 판매 부스 46개는 읍·면, 일반 업체, 프랜차이즈, 대학 등이 참여해 다양한 메뉴를 선보였다.

순창 각 읍·면에서는 전통 떡볶이, 눈꽃 떡볶이, 토마토 떡볶이 등 지역 특색을 반영한 메뉴를 준비해 방문객들의 큰 호응을 얻었고, 이는 주민 주도형 축제로 나아가는 중요한 성과로 평가받았다.

볼거리와 체험 콘텐츠도 대폭 강화됐다. 대표 프로그램으로는 증강현실 모바일 게임 '찾아라 떡볶킹', 안유성 셰프와 함께하는 '떡볶이 연구소', 레이먼킴 셰프의 '떡볶이 파인다이닝' 등이 마련돼 축제의 흥을 더했다.

또 순창 고추장을 활용한 나만의 DIY 떡볶이 밀키트 만들기, 고추장 메주 만들기 체험, 장작불에 직접 굽는 고추장 불떡꼬치 등 다양한 체험 프로그램이 운영돼 어린이와 가족 단위 방문객에게 큰 인기를 끌었다.

뿐만 아니라, 도내 축제 최초로 스마트 주문 시스템을 도입해 테이블별 QR코드를 통해 웹앱에 접속해 모바일로 주문하고, 각 부스의 대기 현황을 실시간으로 확인할 수 있어, 방문객들의 편의성을 높였다. 앱을 통해 실시간 클린존 현황, 축제 지도, 쿠폰 등록, 음식 부스 길찾기 기능도 제공되어 방문객들은 더욱 편리하게 축제를 즐길 수 있었다.

이번 행사에는 전주대 RISS 사업이 전폭적인 지원을 하며 힘을 더했다. 전주대학교 류인평 교수는 "관·학 협력을 통해 축제를 준비한 만큼 기본에 충실하면서도 파격적인 시도를 통해 성공적인 사례를 만들었다"고 평가했다.





최영일 군수는 "전국 각지에서 찾아온 많은 방문객의 높은 관심 속에 순창 고추장의 매력을 널리 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 지역 주민과 함께 만들어가는 축제로 확장하며 순창만의 브랜드 가치를 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

