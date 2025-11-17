서유석 금투협회장 연 도전…"비욘드 코스피 5000 적임자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서유석 금융투자협회장이 제7대 금융투자협회장 선거에 나선다. 금투협회 역사상 사상 처음으로 연임 도전이다.

서유석 금융투자협회장이 17일 서울 여의도의 한 카페에서 제7대 금융협회장 출마 의사를 밝히고 있는 모습. 유현석 기자

서 회장은 17일 서울 여의도 한 카페에서 기자 간담회를 열고 "코리아 5000을 넘어 비욘드 5000시대를 열어갈 수 있는 적임자"라며 이같이 말했다.

그는 다른 후보 대비 금융투자 업계와 자본시장 발전에 더 크게 기여할 수 있다고 강조한다. 서 협회장은 "3년 전 취임할 때 약속했듯이 회원사의 어려움을 함께 공감하며 문제를 같이 해결했다"며 "증권과 운용을 비롯한 금융투자 업계 전체를 망라한 전문성을 바탕으로 자본시장 발전에 가시적인 성과를 내왔다"고 강조했다.

또한 대관 능력을 장점으로 꼽았다. 그는 "임기 동안 협회장 임무를 수행하면서 금융당국을 비롯해 정부, 국회의원, 유관기관 및 유력 인사들과 긴밀한 관계를 형성했다"며 "치밀한 논리와 대관 능력을 바탕으로 우리 업계가 직면하고 있는 중대한 과제들을 누구보다 잘 해결해 나갈 수 있다"고 말했다.

그러면서 "코스피 5000시대의 문을 열면서 금투업계와 자본시장을 한 단계 레벨업 시키고 나아가 한국을 아시아 금융업으로 만들어 가는 데 앞장서겠다"며 "향후 몇 년이 한국 자본시장 역사에 정말 중요한 골든타임인데 필요한 것은 리더십의 교체가 아니라 안정적으로 업무를 추진할 리더십의 연속성이 절실한 때"라고 강조했다.

출마 선언이 늦어진 이유에 대해 "현직 회장이기 때문에 시급한 현안을 제쳐두고 일찍부터 선거운동에 나설 수가 없었다"며 "먼저 출마를 선언하고 움직이게 되면 모든 것들이 선거하고 연결돼 객관적으로 일할 수 없는 환경이 된다"고 설명했다.

또한 선거 운동은 협회 활동과 분리해 진행할 계획이다. 그는 "오늘 별도의 선거 사무실을 계약할 것"이라며 "선거와 관련된 부분은 중립성을 유지하도록 할 것"이라고 강조했다.

서 협회장은 아직 후보 등록 서류를 제출하지 않은 상태다. 회원사 추천서를 받아 등록 절차를 마친다는 계획이다. 금투협 후보추천위원회(후추위)는 지난 3일부터 19일까지 제7대 회장 후보자 공모를 진행하고 있다. 이후 후추위는 서류 및 면접 심사를 거쳐 내달 초 최종 후보자를 확정한다.





새 협회장의 임기는 2026년 1월1일부터 2028년 12월31일까지다. 내년 금투협 회장 선거에는 현재까지 황성엽 신영증권 사장과 이현승 전 KB자산운용 대표가 출마 의사를 밝힌 상태다. 서 회장까지 참여하며 3파전으로 진행될 전망이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

