남원시, 20일 시립국악연수원 수강생 발표회 연다

성금련류·창작곡 '숲' 등 연주…관람 무료

전북 남원시가 오는 20일 오후 7시 청아원에서 '남원시립국악연수원 수강생 발표회'를 연다.

17일 시에 따르면 이번 발표회는 남원시민 및 학생을 대상으로 운영해 온 판소리·가야금·무용반과 직장인을 위한 야간 국악 강습반 수강생들이 1년 동안 갈고닦은 실력을 선보이는 무대로, 시민 누구나 함께할 수 있는 열린 문화 행사로 진행된다.

지난해 시립국악연수원 수강생 발표회 사진. 남원시 제공

남원시립국악연수원은 시민들이 우리 전통음악을 가까이에서 배우고 즐길 수 있도록 다양한 국악 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 국악에 관심이 있고 배우고자 하는 시민들에게 열린 국악 학습공간으로 자리매김하고 있다.

이번 발표회는 무료로 관람 가능하며 가야금반의 민요연곡, 성금련류, 창작곡 '숲' 등이 연주되며, 판소리반의 춘향가 중 사랑가, 남도민요 그리고, 무용반의 소고춤, 진도북춤 등을 선보일 예정이다.

초급반부터 고급반까지 다양한 연령층의 수강생들이 무대에 올라 그동안의 노력을 담은 공연으로, 시민들에게 국악의 매력을 한층 더 가까이 접할 기회가 될 것이다.





최경식 시장은 "국악의 고장 남원에서 시민들이 우리 전통음악을 배우고 즐기며 생활 속 문화로 발전시키는 모습이 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 남원시립국악연수원을 통해 시민 누구나 국악을 배우고 향유할 수 있도록 다양한 프로그램과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자

