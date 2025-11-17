이병권 중기부 2차관, 취임 후 첫 행보로 소공연 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 애로 청취하며 정책 방향 논의

"소상공인 부담 완화 최우선"

이병권 중소벤처기업부 제2차관은 17일 초대 소상공인 전담 차관으로 임명된 이후 첫 현장 일정으로 소상공인연합회를 방문해 소상공인 정책 현안과 현장의 애로사항을 청취했다.

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 17일 서울 여의도 소상공인연합회를 방문해 소상공인연합회 관계자들과 소상공인 정책 현안을 논의하고 있다. 중소벤처기업부

이번 방문에서는 최근 소상공인 업계의 경영 환경 변화와 필요한 지원정책 전반에 대한 다양한 의견을 공유하고 현장에서 체감할 수 있는 정책 추진 방향을 폭넓게 논의했다.

송치영 소공연 회장은 "소상공인의 염원으로 신설된 중기부 소상공인 전담 차관이 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영해 주길 기대한다"며 "앞으로 소상공인 지원정책과 정부의 현장 행보를 적극적으로 뒷받침하겠다"고 했다.





이 차관은 "790만 소상공인은 민생경제와 지역사회의 든든한 근간"이라며 "초대 소상공인 전담 차관으로서 업계와의 상시 소통을 바탕으로 소상공인의 경영 부담을 완화하고 성장 기반을 강화할 수 있도록 실효성 있는 정책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

