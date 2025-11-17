국힘 미디어 대변인 "김예지, 피해의식으로 똘똘 뭉쳐"…장애인 비하 논란

박민영, 유튜브 채널서 김예지 비난 동조 논란

"장애인 너무 많이 할당해서 문제" 주장 반복

"탄핵·특검 모두 찬성, 왜 국힘서 공천받나"

박민영 국민의힘 미디어대변인. 국민의힘

박민영 국민의힘 미디어 대변인이 같은 당 김예지 의원을 겨냥해 "장애인을 너무 많이 할당해서 문제"라고 발언한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 16일 한겨레는 "유튜브 채널 '종이의 TV'에 게시된 영상에서 박 대변인이 지난 12일 한 극우 성향 유튜브 채널에 출연해 '(김 의원은) 왜 국민의힘에서 공천받으려고 하냐'고 했다"고 보도했다.

당시 진행자는 김 의원에 대해 "김예지는 장애인인 것을 천운으로 알아야 한다" "장애 없는 남자였으면 진짜 XX다"라며 욕설과 함께 막말을 퍼부었다. 옆에 있던 박 대변인은 이에 웃으며 호응하기도 했다. 박 대변인은 김 의원을 겨냥해 "본인이 장애인이라는 주체성을 가지는 게 아니라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다", "피해의식으로 똘똘 뭉친 것"이라는 등의 발언을 하기도 했다. 다만 이 영상은 현재 해당 유튜브 채널에서는 찾아볼 수 없다.

'종이의 TV' 채널 진행자는 "정말 화가 난다"며 경찰에 "박 대변인의 장애인 비하 발언을 고발할 것"이라고 예고했다. 논란이 일자 박 대변인은 16일 밤 사회관계망서비스(SNS)에서 "뭐만 하면 무지성 '혐오'로 몰아가는 스테레오타입(고정관념)부터 벗어야 한다"며 "장애인이라고 다른 집단에 비해 과대표되어선 안 되며, 마찬가지로 특정인에게 과도한 특혜를 주어야 할 이유가 될 수도 없다는 것"이라고 밝혔다.

박 대변인은 "김 의원은 당의 간판을 빌려 2번이나 특혜를 받았으면서 당론을 젖은 휴지만도 못하게 취급하며 (윤 전 대통령) 탄핵은 물론 더불어민주당 주도 특검에 모두 찬성했고, 급기야 당의 노선과 전혀 맞지 않는 법안들을 여러 번 발의해 뭇매를 맞았다"며 "그렇게 특혜를 받은 김 의원은 국민의힘의 일원으로서 당론을 존중하고 당원들의 기대에 부응하려는 최소한의 노력이라도 기울였어야 한다"고 주장했다.

또 "한동훈의 실패한 공천과 '정치인 김예지'의 잘못된 행보를 지적하는데 민주당도 안 할 말을 꼬투리 잡으며 '장애인 혐오가 어쩌고' 프레임 공격하는 한심한 팬덤 때문에라도 한동훈은 재기 불가라고 다시 한번 확신한다"라고 덧붙였다. 박 대변인에 대한 고발을 예고한 유튜버가 친한동훈 성향이라는 점을 들어 비판한 것이다.

김예지 국민의힘 의원. 아시아경제DB

김 의원은 지난해 12월 당의 반발에도 불구하고 윤 전 대통령에 대한 탄핵안에 찬성했다. 그는 지난 8월 내란 특검에 참고인 신분으로 소환돼 12·3 비상계엄 당시 지도부의 계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹과 관련해 진술하기도 했다.





김 의원은 지난해 9월 발의한 '장기 등 이식에 관한 법률(장기이식법)' 개정안과 관련해 최근 극우 유튜버들을 중심으로 뭇매를 맞기도 했다. 이를 두고 김 의원은 지난달 경향신문 인터뷰에서 "조직적인 테러로, 배후가 있을 것으로 의심된다"며 "다른 의원들도 발의했던 법안인데 저에게만 갑자기 공격이 쏟아졌고, 제가 장애인이고 여성이라는 게 공격 포인트가 됐다"고 지적했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

