본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

우크라 전쟁에 숨어든 멕시코 마약조직…드론 범죄 늘어난 이유 있었다

이현우기자

입력2025.11.22 06:30

시계아이콘01분 48초 소요
언어변환 뉴스듣기

위조 신분 입대, 드론 기술 습득
멕시코·미 국경지대 드론 범죄 급증

우크라 전쟁에 숨어든 멕시코 마약조직…드론 범죄 늘어난 이유 있었다 드론 조종법을 연습 중인 러시아군의 모습.타스연합뉴스
AD

멕시코 마약 조직원들이 우크라이나 전쟁에 자원입대해 전쟁용 무인기(드론) 기술을 습득, 범죄에 악용하고 있는 것으로 알려졌다. 우크라이나 정보당국이 이들의 색출에 나서고 있지만 위조 신분증을 이용해 들어온 조직원 숫자는 제대로 파악조차 되지 않고 있다. 멕시코는 물론 미국과의 접경지대에서 드론 범죄 피해가 확산하자 미군도 신속대응팀을 편성하며 적극적인 대비에 나서고 있다.

멕시코 마약 조직원, 우크라 의용군 입대…드론 기술 배워
우크라 전쟁에 숨어든 멕시코 마약조직…드론 범죄 늘어난 이유 있었다 전쟁용 무인기(드론)를 조립 중인 우크라이나 병사의 모습. AP연합뉴스

미국 국방전문매체인 디펜스뉴스에 따르면 우크라이나 보안국(SBU)은 지난 16일(현지시간) 군 정보기관과 함께 멕시코를 비롯해 중남미 일대에서 온 외국인 의용병 중 마약 조직원이 있는지 합동수사에 착수했다. 앞서 멕시코 국가정보센터는 올해 7월부터 우크라이나 정부에 멕시코 마약 조직원 중 일부가 외국인 의용병에 합류했다고 경고했다. 이후 콜롬비아 마약 조직원도 합류한 것으로 알려지면서 조사가 확대되고 있다.


마약 조직원들이 의용병으로 들어온 주된 이유는 드론 제조기술 및 전쟁터에서의 운용 방법을 배우기 위해서다. 지난해 3월에도 엘살바도르 국적자로 위장한 멕시코 마약 조직원이 인도주의 자원봉사자로 위장해 우크라이나에 입국했다. 그는 우크라이나군의 드론 훈련을 이수하고 돌아갔는데 이후 조사 결과 멕시코 특수부대 출신의 마약 조직원으로 밝혀졌다.


이들 외에도 콜롬비아 최대 반군조직인 콜롬비아 무장혁명군(FARC) 대원 3명도 지난해 우크라이나에서 드론 기술을 습득한 뒤 돌아간 것으로 드러났다. 이들은 파나마 및 베네수엘라 국적자로 위장해 우크라이나의 외국인 용병단으로 구성된 국제군단(ILDU)에 잠입했으며, 각종 군용 드론 기술을 습득하고 돌아갔다.


디펜스뉴스는 "전 세계 각종 범죄, 테러 조직에 우크라이나가 일종의 드론 훈련장이 됐다. 많은 조직원이 위조 신분증으로 잠입하고 있다"며 "범죄조직들은 우크라이나에서 400달러(약 58만원) 이하의 저렴한 드론 제작과 전술적 배치, 전자전 대항, 실시간 전장 대응력 등 포괄적인 훈련을 받고 이를 범죄에 악용하고 있다"고 지적했다.

멕시코·미 접경지대 드론 범죄 급증…미군 신속대응팀 편성
우크라 전쟁에 숨어든 멕시코 마약조직…드론 범죄 늘어난 이유 있었다 푸에르토리코에 위치한 라파엘 에르난데스 공항에서 미군 작전용 무인기(드론)인 MQ-9 리퍼 드론이 출격을 준비하고 있다. 로이터연합뉴스

멕시코 내에서는 이미 드론을 이용한 범죄가 기승을 부리고 있다. 지난달 16일(현지시간) 멕시코 최대 마약 밀매 지역 중 하나인 티후아나에서는 검찰청 건물이 드론 습격을 받았다. 당시 자폭용 드론 3대가 폭발해 차량 6대가 파손됐는데 멕시코 군경은 해당 공격을 티후아나 일대 마약 조직 중 한 곳의 소행으로 보고 있다.


AP통신에 따르면 멕시코에서 폭발물을 장착한 자폭 드론을 이용한 범죄는 2023년 이후 260건 이상으로 급증했다. 일부 지역에서는 자폭용 드론을 건물에 매복시켰다가 기습하는 범죄 수법도 나타났는데, 이는 우크라이나군 보병부대가 실제 전장에서 쓰는 작전 방식으로 알려졌다.


멕시코뿐만 아니라 미국과의 국경지대에서도 드론 범죄가 많이 늘어나고 있다. 북미항공우주방위사령부(NORAD)에 따르면 지난해 미국과 멕시코 일대 국경 지역에서 드론의 불법 침입 사건은 매달 1000건 이상 발생한 것으로 집계됐다. 마약 밀매조직들이 드론을 통해 마약을 밀수하거나 미국 국경수비대의 움직임을 감시하는 데 활용하는 것으로 알려졌다.


이에 따라 미군도 드론 신속대응팀을 신설해 대비에 나섰다. CNN에 따르면 미국 북부사령부(USNORTHCOM)는 지난 12일 11명으로 구성된 드론 신속대응팀을 구성하고 드론 요격훈련에 들어갔다. 시범적으로 드론 요격훈련을 실시한 이후 미 본토 방어부대 전체를 훈련해 멕시코와의 국경 일대 드론 요격에 나선다는 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미군의 드론 생산량도 대폭 늘어날 전망이다. 지난 7일 미 육군은 연간 5만대 수준인 드론 조달 규모를 2028년까지 100만대 이상으로 늘린다고 밝혔다. 대니얼 드리스콜 미 육군 장관은 기자회견에서 "미래 전쟁 환경에서 드론을 탄약처럼 소모할 수 있는 체계로 전환해야 한다"며 "우크라이나와 러시아가 연간 400만대, 중국은 800만대 이상의 생산능력을 보유하고 있는 것을 감안해 앞으로 미국도 연간 수백만 대의 드론을 생산할 수 있어야 한다"고 강조했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기