[르포]"韓 연구 지원 많네요"‥'뉴욕 엄마 포닥'의 귀국 고민

뉴욕서 열린 '한미 연구교류 협력 간담회' 현장

주말 저녁 반납한 100명의 연구자들

"韓 지원, 이렇게 많은 줄 몰랐다"

정부·연구계·학계 관계자들 "유망 인재 귀국 지원에 최선"

"외국인 연구자 배우자도 일 할 수 있도록 제도 개선"

미국 뉴욕 시립대에서 포닥으로 연구하고 있는 강민아씨가 14일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 열린 한미 연구교류 협력 간담회에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 강 씨는 초등학교 1학년 자녀와 함께 이 행사에 참석해 한국 정부의 이공계 연구자 지원 정책을 직접 확인했다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

14일(현지시간) 저녁 오후 5시. 뉴욕 시립대학에서 포닥으로 연구하고 있는 강민아 씨는 아이와 함께 뉴욕 맨해튼 인턴 콘티넨털 호텔에 도착했다. '한-미 연구 교류·협력 간담회' 참석을 위해서다. 강 씨는 이제 겨우 초등학교 1학년인 아이를 달래가며 한국에서 온 과학 분야 행정가들의 발언에 귀를 기울였다.

이화여자대학교에서 대기과학 공학으로 박사 학위를 받은 강 씨는 미국에 온 지 약 1년 반 정도 됐으며 아이와 함께 생활하며 연구하고 있다고 했다. 남편은 미국에 입국하지 못하고 한국에 머무르고 있다. 사연이 있다.

강 씨가 연구에 몰두하던 지난해 11월 도널드 트럼프 미국 대통령이 당선했고 지난 1월 취임하며 강 씨의 운명을 바꿔 놓았다. 강 씨의 전공은 기후변화와 밀접한 관계지만 트럼프 대통령은 기후변화 대응을 외면하고 있다. 심지어 해외에서 온 전문 연구 인력의 장기 체류를 위한 H-1B 비자 취득도 어려워졌다. 미국 내에서 안정된 자리를 확보하려는 계획이 불확실해졌다.

강 씨는 "미국에 올 때는 이런 상황을 예상치 못했다. 한국이 적극적으로 연구를 지원해준다면 귀국해 연구를 이어가는 것도 고려해봐야겠다"고 했다. 그가 지겨워하는 아이를 달래가며 행사 마지막까지도 자리를 뜨지 못한 이유다.

강 씨 외에도 한국에서 왔거나 현지 교민 이공계 박사급 인재들이 줄지어 행사장에 모여들었다. 주말을 즐기기 위해 맨해튼을 빠져나가는 직장인들과 달리 불안한 현실에 대한 '한 줄기 빛'을 찾기 위해 금요일 저녁을 포기하고 이곳에 모인 이들은 '포닥(postdoc)'들이다. 포닥은 박사학위 취득 후 전문 연구를 계속하기 위해 대학·연구소 등에서 임시로 근무하는 연구원을 말한다. 주로 J 비자를 통해 방문 연구원으로 미국에서 연구한다.

韓이 희망‥빈자리 없이 테이블을 꽉 채운 100여명 연구자

14일 미국 뉴욕에서 열린 '한미 연구교류 협력 간담회' 행사장은 빈자리를 찾을 수없을 정도로 성황을 이뤘다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

참석자들의 눈에는 절실함이 엿보였다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 전문직에 대한 H-1B 취업 비자 비용 기습 인상은 이들에게는 전혀 예상치 못한 충격인 듯했다. 이 비자를 받으려면 고용주가 1억원에 달하는 비용을 지불해야 한다. 심지어 트럼프 대통령은 연구개발(R&D) 예산 삭감이라는 치명타까지 날렸다. 미국에서 연구를 이어가려던 포닥 연구자들은 신분의 불안정과 연구 자금까지 부족이라는 겹악재로 힘겨운 시절을 보내고 있다고 입을 모았다. 거주의 불안도 빼놓을 수 없다. 한 연구자는 "한국에 잠시 방문하는 것도 삼가자는 분위기"라고 설명했다. 미국으로의 재입국에 문제가 생길 수 있다는 우려 때문이다.

2시간 동안 예정됐던 과기정통부 산하 정부 출연연과 과학기술원의 지원 방안 설명이 끝난 후에도 귀가하는 이들은 극히 일부였다. 테이블마다 자리한 박인규 과기정통부 혁신본부장, 김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장, 오상록 한국과학기술연구원장 등 한국에서 온 기관장과 관계자들은 식사하며 학생들의 질문에 답했고 그들이 무엇을 원하지를 새겨들었다.

이날 참석자 대부분은 한인 학생 커뮤니티나 연구자 네트워크를 통해 소식을 듣고 현장을 찾았다고 말했다. 과기정통부는 최근 이재명 대통령이 참석한 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국 국민보고회'를 통해 오는 2030년까지 5년간 해외 우수 인재 2000명을 유치하겠다는 목표를 제시했다.

한국과학창의재단은 이 사업 지원을 위해 지난 10월부터 미국 전역을 돌며 학생들에게 한국의 연구지원 계획을 소개하고 있다. 정우성 과학창의재단 이사장은 "지난달 보스턴에서 열린 간담회엔 MIT를 비롯한 보스턴권 대학·연구소에서 200여 명이 몰렸다"고 했다. 한 참석자는 "당시 행사에 MIT 유학생들이 다 모인 줄 알았다는 소문을 들었다"고 했다. 이날 행사 역시도 만석이었다.

행사에 참석한 강성훈 한국과학기술원(KAIST) 교수는 "지난해 미국에서 귀국한 나는 행운아"라며 학생들에게 자신의 경험을 공유했다. 강 교수는 미국 존스홉킨스대학에서 교수로 근무하다 지난해 KAIST 신소재 공학과로 옮겨왔다. 강 교수는 고가 실험 장비, 주거 지원은 물론 1년간의 겸직까지 허용한다는 조건을 받아들여 귀국했다.

강성훈 KAIST 신소재 공학과 교수가 14일 뉴욕에서 열린 한미 연구교류 협력 간담회에서 한 참석자와 대화하고 있다. 강 교수는 지난해 미국 존스홉킨스 대학에서 KAIST로 이직했다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

"돈이 없어서 연구 못 하는 시절은 아니다"…"외국 연구자 배우자도 한국서 일자리 얻을 수 있도록 개선"

한국에서 온 정부·학계·연구계 인사들도 열정적으로 대응했다. 정우성 과학창의재단 이사장은 "앞서 진행한 간담회에서 청취한 건의를 기반으로 외국인 인력을 유치한다면 미국처럼 배우자도 한국에서 일할 수 있도록 제도 개편을 건의했고 정부가 검토 중"이라고 밝혔다.

오상록 한국과학기술연구원(KIST) 원장은 "KIST는 1인당 연구비가 4억원 정도이다. 연구비가 부족해서 연구를 못 하는 구조는 아니다"라고 말해 참석자들의 눈길을 끌었다. 오 원장은 KIST의 임무 중심 연구체계 전환, 글로벌 협력 강화, 기술사업화 전문회사 설립 등도 소개했다. 김영식 NST 이사장도 "출연연들이 귀국 연구자들의 연구 환경을 제공하는 것을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

정우성 과학창의 재단 이사장이 14일 뉴욕에서 열린 한미 연구교류 협력 간담회에서 한국 정부의 이공계 연구자 귀국 지원 정책을 설명하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

한국보건산업진흥원은 내년부터 시작되는 바이오 분야 최고급 해외 인재 유치 프로그램에 1인당 연간 6억원 지원을 계획 중이라고 언급해 참석자들을 깜짝 놀라게 했다.

한 참석자는 "트럼프 정부하에서 연구비가 하루 만에 사라져 고생하는 연구자들이 많다며 한국에서도 이 정도 지원을 해준다면 귀국해 연구하는 것도 고려해야겠다"고 말했다.

이날 간담회 발표자들은 각자의 뉴욕과 관련된 경험을 공유하며 연구자들과 공감대를 형성하려는 노력도 기울였다. 정우성 이사장은 "나도 유학 때 뉴욕으로 넘어와 한식을 먹었다"고 했다. 박인규 과기정통부 혁신본부장은 "지금 미국의 상황이 마치 IMF로 인해 유학을 마치고 다음 커리어 형성에 큰 지장을 받았던 나의 모습을 다시 보는 것 같다"고 말했다. 오상록 원장은 "나도 국내에서 학위를 마쳤지만 뉴욕 IBM 왓슨 연구소에서 방문연구원으로 근무했다"며 적극적인 스킨십을 했다.

연구자들은 "지원을 받으려면 한국에 꼭 체류해야 하느냐", "국제 공동연구는 어떤 플랫폼을 통해 참여할 수 있나", "미국에 계속 남아 있으면서 협력할 방법은 무엇인가" 등 질문도 쏟아냈다.

한 관계자는 "미국 연구자들도 한국 정부가 관심을 보이는 것 자체를 반기고 있다"며 다음 행사에서는 외국인 연구자들에게도 적극적으로 한국의 연구지원 상황을 알리겠다"고 했다.

정 이사장은 "참석자들에게 지속해서 연락하고 관리해 한국행에 대한 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

"이공계 인재 확보 위해 美 전역을 누빈다"

한미 연구 교류 협력 간담회는 뉴욕에 이어 15일 피츠버그 카네기멜런대, 17일 애틀랜타 조지아텍으로 이동하며 한국의 연구 정책을 알리는 데 주력하고 있다. 12월에는 시카고, 실리콘밸리, 뉴욕, 텍사스주 오스틴까지 방문 범위를 넓힌다. 특히 실리콘밸리·오스틴에서는 한국 기업들의 채용·기술 협력 IR 행사도 병행될 예정이다.





14일 뉴욕 행사를 마친 후 관계자들은 다음날 펜실베이니아주 피츠버그에서 열리는 간담회 준비를 위해 새벽 6시부터 이동했다. 박인규 본부장은 "힘든 일정이지만 한국 정부의 연구지원 정책을 알리고 인재를 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





뉴욕(미국)=백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

