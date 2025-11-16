"홍합 드세요" … 창원특례시, 제 3회 창원홍합축제' 성황리 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마산수협 주최·주관, 지역 대표 수산물

홍합 알리고 어업인 소득 증대 도모



경남 창원특례시는 16일 마산지역 대표 수산물인 홍합의 우수성과 안전성을 널리 알리고, 어업인 소득 증대 및 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마산수협이 주최·주관한 '2025년 제 3회 창원홍합축제'가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

제 3회 창원홍합축제.

지난 15일 열린 축제는 3·15해양누리공원에서 개최됐으며, 창원 LG세이커스 치어리더 공연을 시작으로 홍하비 가요대전, 먹거리 장터, 홍합까기 대결, 초청 가수 축하공연 등 다채로운 프로그램이 진행돼 시민과 관광객들에게 즐거움을 선사했다.

또한 마산수산업협동조합은 지역 수산물의 우수성을 널리 알리고 소비 촉진과 어업인 소득 증가를 위해 ▲SNS 댓글 이벤트 ▲마산대학교와 연계한 수산물 무료 시식회 ▲수산물 할인 판매 행사 ▲홍하비 타투 및 컬러비즈 체험 등 다양한 부대행사를 함께 운영했다.





홍성호 수산과장은 "이번 축제를 통해 지역 수산물의 우수성과 안전성을 널리 알려 수산물 소비 활성화에 기여하겠다"며 "마산을 대표하는 수산물인 홍합을 직접 맛보고, 우리 지역 수산물을 더 많이 이용해 주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

