서구, 찾아가는 국악공연 '딩동! 쓱싹국악'…주민들 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국악공연 '딩동! 쓱싹국악' 행사에 참여한 한 국악인과 복지시설 이용자들이 서로 소통하고 있는 모습. 서구청 제공

AD

광주광역시 서구는 지역 내 문화 향유 기회 확대를 위해 지난 9월부터 추진 중인 찾아가는 국악 공연 '딩동! 쓱싹국악'이 복지시설 이용자들에게 큰 호응을 얻고 있다고 13일 밝혔다.

이 프로그램은 '문 앞까지 쓱, 마음속까지 싹'이라는 슬로건 아래 서구빛고을국악전수관 수강생과 지역 국악 단체가 요양·아동 시설 등 복지기관을 직접 방문해 공연을 선보이는 방식으로 운영된다.

공연은 시설 이용자 맞춤형으로 구성된다. 어르신 이용시설에는 판소리·민요·무용 등 전통 국악 공연을, 어린이 이용시설에는 퓨전국악과 애니메이션 OST 등 친숙한 콘텐츠를 접목해 관객 만족도를 높이고 있다.

프로그램 참여자들은 "거동이 불편해 공연장을 찾기 어려운데 직접 찾아와 공연해주니 감사하다", "평소 즐겨 듣던 노래를 국악으로 들으니까 신기하고 색다른 느낌이 들었다" 등의 반응을 보이며 만족감을 드러냈다.

이현순 문화예술과장은 "국악이 지역 사회 곳곳에 자연스럽게 스며들 수 있도록 지속해서 찾아가는 공연을 확대해 나가겠다"며 "생활 속 국악 향유 문화 확산을 통해 세대 간 문화 격차를 해소해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

공연 신청 등 자세한 사항은 서구 빛고을국악전수관으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>