생활체육 판도 바꾼다… 양산시, '동부양산파크골프장' 개장식 개최

시타 퍼포먼스로 첫번째 공 알리며 개장 축하



연말까지 시범 운영 거쳐 내년 1월 정상 개장

경남 양산시는 14일 오후 덕계동에 위치한 동부양산파크골프장의 개장식을 개최했다.

이날 행사에는 도·시의원, 파크골프 동호회원, 기관·단체장, 시민 등 200여명이 참석해 파크골프장 개장을 축하했다.

동부양산파크골프장 개장.

특히, 시타 퍼포먼스를 통해 파크골프장의 첫 번째 공을 알리며 참석한 시민들의 관심과 호응을 얻었다.

지난 6월 준공된 동부양산파크골프장은 안정적 운영을 위한 위수탁협약 체결 등 행정절차와 시설 보완을 거쳐 개장에 이르게 됐다. 이 시설은 덕계동 일원 2만 7048㎡의 부지에 조성됐으며, 18홀 규모의 파크골프장으로 주차장 53면, 화장실 2개소, 사무실·창고 등의 부대시설을 갖추고 있다.

개장 이후 17일부터 연말까지 시범운영을 하게 되며, 2026년 1월 2일부터 정상운영에 들어갈 계획이다. 시범운영 기간 동안 운영 시간은 (1부) 9시부터 12시까지, (2부) 오후 1시부터 6시까지 운영하며, 휴일은 휴장한다. 시범운영 기간 동안은 현장 입장 선착순 무료 이용이 가능하다.





나동연 시장은 "동부양산파크골프장의 개장은 시민 건강증진과 생활체육 활성화에 크게 기여할 것"이라며 "앞으로도 생활체육 인프라 확충을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

