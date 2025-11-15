2년 연속 1억! 광양제철소 파트너사, '멈추지 않는 통 큰 의리' 포항에 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광양제철소 파트너사협회 회장단·12개 회원사 임직원, 고향사랑 기부 동참



철강자매도시 포항·광양, 2년 연속 상호 기부로 상생 협력 강화 모범 사례

2년째 이어진 따뜻한 손길.

포항시가 14일 광양제철소 파트너사협회와 소속 12개 회원사로부터 총 1억 1000여만원의 고향사랑기부금을 기탁받았다.

14일 포항시청에서 광양제철소 파트너사협회와 소속 12개 회원사로부터 총 1억 1000여만원의 고향사랑기부금을 기탁받았다. 포항시 제공

이번 기탁은 지난해에 이어 올해에도 이어진 것으로, 철강산업을 기반으로 성장한 포항과 광양 두 도시의 끈끈한 우정과 상생 의지를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

포항시청 대외협력실에서 열린 이 날 기탁식에서 광양제철소 파트너사협회(회장 정현수)는 회장단 500만원, 직원 일동 110만원, 총 610만원을 이에 더해 회원사 12곳이 동참해 총 1억원이 넘는 기부가 이뤄졌다.

이 중 ▲포스플레이트(대표 정현수) 1220만원 ▲정원(대표 박동명) 500만원 ▲대진(대표 최석찬) 320만원 ▲신진기업(대표 김윤철) 740만원을 기부한 회원사는 대표가 직접 참석해 고향 사랑의 뜻을 함께했다.

정현수 광양제철소 파트너사협회 회장은 "포항과 광양은 철강산업으로 함께 성장해 온 자매도시"라며 "이번 기부가 두 도시의 상생 협력과 우정을 더욱 깊게 하는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 고향사랑 기부로 지역사회 나눔 문화 확산에 함께하겠다"고 말했다.

이강덕 포항시장은 "2년 연속으로 포항시에 따뜻한 마음을 전해주신 광양제철소 파트너사협회 회장단과 회원사 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 기부는 두 도시가 서로를 응원하며 함께 성장해 나가는 상생협력의 모범 사례"라고 강조했다.

포항시와 광양시는 제1호 자매도시로서 철강산업을 기반으로 성장한 도시라는 공통점을 바탕으로 지속적인 상호 교류를 이어오고 있으며 특히 광양제철소 파트너사협회 회장단과 회원사 임직원들은 지난해에 이어 올해도 포항에 1억원이 넘는 통 큰 기부를 실천했다.





이에 화답해 포항제철소 파트너사협회 회장단과 회원사들도 매년 광양시에 고향사랑기부금을 전달하며 두 도시의 우정과 상생 협력의 의미를 더 해가고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

