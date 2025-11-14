전철서 자리 양보 거절 당하자 女승객 무릎에…中 SNS 공분

中상하이 지하철 측 "사건 조사 중"
중국 지하철에서 한 노인이 여성 승객의 다리 위에 강제로 앉는 황당한 사건이 발생했다.
3일 시나뉴스 등 현지 매체에 따르면 사건은 지난달 퇴근길 혼잡 시간대 상하이 지하철 9호선에서 벌어졌다. 파란색 상의를 입은 노인은 좌석에 앉아 있던 젊은 여성에게 갑자기 자리를 양보하라고 요구했다.
여성이 단호히 거절하자 노인은 곧바로 그녀의 무릎 위로 올라타 앉았고, 양손으로 손잡이를 잡은 채 몸을 뒤로 젖히며 아예 기대앉는 기괴한 행동을 보였다.
여성과 옆자리의 남성 승객은 극심한 불편함을 호소했지만, 노인은 아랑곳하지 않았다. 참다못한 남성 승객이 노인의 등을 밀어내려 했지만 소용없었고, 노인은 오히려 미소를 띠며 몸을 더 밀착시켰다.
다른 승객 양보에도 더 '밀착'…결국 강제 하차
상황을 지켜보던 다른 승객이 자리를 양보하며 중재하려 했지만, 노인은 그 제안도 거절했다. 결국 격분한 여성은 경찰에 신고했고, 지하철 경찰이 다음 역에서 노인을 강제로 하차시켰다.
상하이 지하철 측은 "사건 접수 후 관련 부서가 조사 중이며 결과를 확인한 뒤 공식 입장을 발표할 예정"이라고 밝혔다. 다만 상하이 경찰은 "인터뷰에는 응할 수 없다"고 답했다.
해당 사건은 중국 온라인에서 큰 공분을 일으켰다. 누리꾼들은 "나이가 면죄부가 아니다" "성희롱으로 고소해야 한다" "지하철 탑승 금지해야 한다"며 노인을 강하게 비판했다.
"강제추행·소란행위 해당"
중국 법률 전문가들은 노인의 행동이 형사 처벌 대상이 될 수 있다고 지적했다. 허난성 소재 법률사무소의 푸젠 변호사는 "피해 여성의 동의 없이 신체를 접촉한 것은 강제추행으로 볼 가능성이 높다"며 "치안관리처벌법에 따라 타인을 추행하거나 공공장소에서 고의로 신체 접촉을 시도한 경우 5~10일 구류 처분이 가능하다"고 설명했다. 이어 "사회 질서를 문란하게 하는 소란행위에 해당할 경우 최대 15일 구류와 2000위안(약 41만원) 벌금도 부과될 수 있다"고 덧붙였다.
