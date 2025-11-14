LS마린솔루션, '사상 최대' 3분기 매출 770억 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대형 프로젝트 순항…실적 성장 지속세

LS마린솔루션이 3분기 기준 역대 최고 매출을 달성했다.

LS마린솔루션은 3분기 연결 기준 매출 770억원, 영업이익 21억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 매출은 전년 동기(374억원) 대비 2배 넘는 106% 증가하며, 3분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 누적 매출은 지난해 연간 매출의 145%인 1884억원을 기록하며 연내 2000억원 돌파가 유력하다.

LS마린솔루션 해저케이블 포설선 GL2030. LS마린솔루션

AD

LS마린솔루션은 이 같은 실적에 대해 대만 전력청 해상풍력 2단지 시공 본격화와 자회사 LS빌드윈의 싱가포르 프로젝트 실적 반영, LS전선과의 시너지 효과 등에 힘입은 결과라고 설명했다.

대만 해상풍력단지 해저케이블 매설과 방산용 해저 음향탐지 센서 설치 등 대형 프로젝트가 순차 진행되면서 성장세가 지속될 전망이다. 다만 생산설비 증설에 따른 일시적 수익 감소로 영업이익은 전년 동기 대비 약 71% 감소했으며, 증설이 완료되는 내년부터 수익성이 회복될 전망이다.

LS마린솔루션의 수주 잔고는 약 7000억 원으로, 지난해 연간 매출(1303억원)의 5배가 넘는다. 이를 기반으로 중기적 실적 성장세가 지속될 것으로 기대되며, 국내 해상풍력 시장의 확대와 서해안 초고압직류송전(HVDC) 사업 추진 가속화에 따른 추가 수주도 기대된다는 설명이다.





AD

LS마린솔루션 관계자는 "신안우이·태안·해송 등 주요 해상풍력 프로젝트의 우선협상대상자로 지정돼 있다"며 "일부는 연내 계약 전환이 예상된다"고 강조했다. 그러면서 "서해안 HVDC 에너지 고속도로 사업이 본격적으로 전개되면 회사의 중장기 성장 모멘텀이 될 것"이라고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>