전주시, 덕진공원 '체류형 문화공원'으로 변신

"수질·생태 회복 공간 인프라 개선"

전북 전주시는 수질·생태 회복과 공간 인프라 개선 등을 중심으로 덕진공원을 체류형 문화공원으로 점차 변화하고 있다고 14일 밝혔다.

사업 조감도. 전주시 제공

시는 그간 외부 수원 유입이 적고 물흐름이 정체된 덕진호수의 수질을 개선하기 위해 ▲연화교 서측 호수 퇴적물 준설 ▲관정 조사·개발을 통한 2개소 지하수(일 500t) 추가 확보 ▲광촉매 기반 수질정화 등을 병행해 왔다.

그 결과 탁도 저감 및 조류 번식 억제가 확인되고, 부영양화 지표가 안정화되는 등 수질이 개선됐다. 또 멸종위기 야생동물 1급인 수달과 2급 노랑부리저어새의 서식이 잇따라 확인되는 등 생태계 회복도 가시화되고 있다.

시는 덕진호수 내 천연기념물인 남생이의 서식 환경을 보호하고 복원하기 위한 노력도 병행하고 있다. 구체적으로 시는 올 연말까지 한국남생이보호협회와 협력해 남생이 서식지 조성과 외래종 거북 퇴치 작업을 마무리할 예정이다.

이와 함께 시는 지난해부터 덕진공원 일원에서 ▲야간 경관조명 개선 ▲삼태극 연지교 재가설 ▲수변 쉼터 조성 ▲전통 담장 수국길 조성 ▲연화정·벽진폭포 미디어파사드 설치 등 방문환경 전반에 대한 개선사업을 추진해 왔다.

특히 올해 추진된 '덕진공원 열린광장 조성사업'이 최근 완료되면서 시민들이 자유롭게 머물 수 있도록 조성된 열린 광장을 갖추게 됐다. 열린 광장은 넓은 잔디광장과 원형 광장을 갖추고 있으며, 원형 광장 바닥에는 '천상열차분야지도' 디자인과 야간 조명을 적용해 주·야간 활용도를 높였다.

뿐만 아니라 열린 광장에는 전통놀이마당도 함께 조성돼 전주시 대표 절기 행사인 단옷날 씨름 대회 등 전통문화 체험과 소규모 문화 행사가 열리는 공간으로 활용된다.

시는 덕진공원의 역사적 가치와 전통문화를 보전하기 위해 '창포원'을 전통적인 친수공간으로 재조성하고 있다. 창포원은 단옷날 창포물에 머리를 감던 옛 풍습을 현대적으로 재해석해 체험과 휴식이 어우러진 전통 공간으로 조성되며, 연내 공사가 마무리될 예정이다.

내년에는 덕진공원 내 노후 산책로 일부 구간을 단계적으로 정비해 이용객의 보행 환경 안정성과 편의를 더욱 높이고, 경사·배수 문제를 보완해 시민들이 보다 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 할 방침이다.

시는 앞으로도 덕진공원이 시민과 관광객이 머물며 즐기는 대표적인 도심형 문화공원으로 자리매김할 수 있도록 다양한 프로그램과 관련 관광콘텐츠를 지속적으로 개발·운영해 나갈 계획이다.





시 관계자는 "수질과 생태, 공간을 차근차근 회복 중인 덕진공원에 콘텐츠를 더해 '머무르는 공원'으로 완성해 나가겠다"며 "시민과 관광객 모두가 언제든지 맑고 밝은 호수공원을 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





