용인시, 공공건축 설계 공모·심사방식 결정 위한 '운영위' 신설

설계공모 제도 개선…투명성·공정성 강화

'시민설계실' 운영해 설계에 시민의견 반영

앞으로 경기도 용인시에서는 공공건축물을 설계할 때는 '운영위원회'가 구성돼 공모·심사 방식을 결정하게 된다.

용인시는 공공건축물의 투명성과 공정성을 강화하기 위해 이런 방안을 담은 공공건축 설계 공모 제도 개선안을 마련해 시행한다고 14일 밝혔다.

시는 개선안을 다음 달부터 접수하는 신규 공모사업에 적용할 예정이다. 이어 내년에는 '공공건축 설계 공모 운영 매뉴얼'을 제작해 제도로 정착한다는 방침이다.

이에 따라 앞으로 공공건축물 설계 때에는 공모 건별로 운영위원회를 신설해 공모방식과 심사운영 방식을 결정한다.

기존 '심사위원회'도 전면 개선해 심사위원 수를 7명에서 15명 내외로 늘린다. 또 '용인시 경관·건축위원회'와 공공건축가, 한국부동산원 건축HUB 인력을 활용해 심사위원 선정에 다양성을 더한다. 심사 때는 채점제와 투표제를 병행한 1·2차 심사제, 설계자 블라인드 발표, 심사위원 사후평가 등을 도입해 공정성과 객관성을 강화한다.

시는 각 분야 전문가로 구성한 '전문위원회'도 신설해 기술적 완성도를 높이는 한편, 내년부터 시민도 공공건축 기획에 참여할 수 있는 '시민설(說)계실'을 운영한다.

시민설계실 참여 희망자는 시청 홈페이지 게시판이나 행복복지센터 내에 설치된 부스를 통해 의견을 제시하면 된다.





이상일 용인시장은 "공공건축 분야의 행정적 완성도를 높여 시민에게 보다 좋은 시설을 제공할 수 있도록 제도를 개선했다"며 "시민이 자부심을 느낄 수 있는 공공건축물 건립을 위해 완성도 높은 공모작을 확보할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

