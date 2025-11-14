정부, UAE 두바이에서 K박람회…역대 최대 226개 기업 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부와 농림축산식품부, 산업통상부, 해양수산부, 보건복지부, 중소벤처기업부가 15~18일 아랍에미리트 두바이에서 '2025 아랍에미리트(UAE) K-박람회: K-스타일의 모든 것(K-EXPO UAE 2025 : All About K-Style)'을 개최한다.

K-박람회는 콘텐츠·푸드·뷰티·관광 등 한류 연관산업의 동반 수출을 지원하기 위해 소비자 대상 행사와 기업 간 수출 상담·설명회를 망라한 한류 종합 박람회다. 2022년 시작됐으며 올해에는 8월 캐나다, 9월 스페인에서 열렸다. UAE K-박람회는 콘텐츠와 푸드, 뷰티, 소비재 외에도 스포츠, 출판 등 다양한 산업군의 226개 기업이 참여해 역대 최대 규모로 열린다.

이번 박람회는 연간 수백만 명이 찾는 두바이의 대표적인 문화 관광 명소인 '글로벌 빌리지'에서 개최된다.

게임 속 공간과 일상생활을 연결한 체험형 전시관에서는 생활 속 소비재를 체험할 수 있고, LG전자의 오디오 기술과 캐릭터를 결합한 디제잉 공연, 한식 전도사인 배우 류수영과 함께하는 방송 콘텐츠와 한식 융합 행사 등이 마련된다. 방문객의 관심을 유도하기 위해 '케이팝 데몬 헌터스'에서 인기를 얻은 캐릭터의 원형인 민화 속 호랑이와 까치가 대형 포토존 등 행사장 곳곳에서 상징물로 활용될 예정이다. 또한 K팝 공연에는 현지에서 인기가 높은 가수 '첸', 다국적 걸그룹 '빌리', 다수의 드라마 주제가를 부른 가수 '펀치'가 출연한다.

이 밖에 대한화장품산업연구원의 맞춤형 색조(퍼스널 컬러) 진단, 한국관광공사의 한국 관광 홍보관, 참가자들이 한국 음식을 직접 요리해 볼 수 있는 한국농수산식품유통공사의 요리 교실과 'K-푸드' 전시관, 한국디자인진흥원의 우수 디자인 제품전시 등 다양한 홍보 전시관이 마련되고 현지의 구매자들과 국내 기업을 연결하는 수출 상담회도 열린다.

한국콘텐츠진흥원, 한국관광공사, 국립박물관문화재단, 한국농수산식품유통공사, 대한화장품산업연구원, 한국출판문화산업진흥원, 한국국제문화교류진흥원, 국민체육진흥공단, 대한무역투자진흥공사, 한국중소벤처기업유통원, 한국무역협회, 한국디자인진흥원 등 12개 기관과 이번 행사를 함께한다. 내년에는 북중미 월드컵과 연계해 미국 로스앤젤레스에서 K-박람회가 열릴 예정이다.





문체부 정책 담당자는 "UAE는 한국과 전략적 동반자 관계이자 중동시장 진출을 위한 핵심 국가이며 이번 박람회에 참가하려는 기업의 수요가 높았다"며 "이번 행사가 한국 기업이 한류라는 날개를 달고 중동시장에 한 걸음 더 다가가는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

