노만석 검찰총장 직무대행, 내일 비공개 퇴임식

비공개로 진행…퇴임사 주목

대장동 항소 포기 결정 이후 사의를 밝힌 노만석 검찰총장 직무대행이 14일 퇴임한다.

13일 법조계에 따르면 14일 오전 10시30분 대검 본관 15층 대회의실에서 노 대행의 퇴임식이 열린다. 퇴임식은 비공개로 진행된다.

앞서 노 대행은 전날 사의를 표명하며 자세한 입장은 퇴임사에서 밝히겠다고 했다. 퇴임사는 퇴임식이 끝난 직후 취재진에 배포될 예정이다.

대장동 개발 비리 사건 항소 포기로 사퇴 압박을 받고 있는 노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 2025.11.12 강진형 기자

노 대행은 대장동 항소 포기 사태로 거센 사퇴 압박을 받아오다 전날 전격적으로 사의를 표명했다. 지난 7월 심우정 당시 검찰총장이 중도 퇴진하면서 총장 직무대행을 맡은 지 4개월 만이다.

서울중앙지검은 대장동 민간업자들 사건의 1심 판결에 대해 항소 시한인 지난 7일 자정까지 항소하지 않았다. 중앙지검은 다툼의 여지가 있는 1심 판결을 놓고 기존 업무처리 관행대로 항소해야 한다는 의견을 냈지만, 법무부 의견을 들은 대검 수뇌부가 받아들이지 않은 것으로 전해졌다.

노 대행은 지난 9일 "대장동 사건은 일선청의 보고를 받고 통상 중요 사건처럼 법무부의 의견도 참고했다"며 "검찰총장 대행인 저의 책임 하에 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔다.

하지만 항소 포기 결정 직후 사의를 밝힌 정진우 서울중앙지검장이 "대검의 지휘를 수용하지만, 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다"며 반박했다.





이후 검찰 내부에서 항소 포기 결정에 대한 반발이 확산했고, 노 대행은 결국 사퇴 의사를 밝혔다. 노 대행은 전날 사의 표명과 관련한 아무런 입장 발표 없이 퇴근한 뒤 자택 근처에서 만난 기자들에게 "사실 제가 한 일이 비굴한 것도 아니고 나름대로 검찰을 지키기 위해 한 행동"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

