화순군 '현충시설 탐방프로그램' 운영

중학생 70여명 대상…"나는 청소년 호국 지킴이"

전남 화순군이 지난 12일 남산공원 일대에서 관내 중학생 70여 명을 대상으로 '나는 청소년 호국 지킴이! 우리 동네 현충시설 탐방프로그램'을 운영했다.

화순군이 지난 12일 남산공원 일대에서 관내 중학생 70여 명을 대상으로 '나는 청소년 호국 지킴이! 우리 동네 현충시설 탐방프로그램'을 운영했다. 화순군 제공

13일 군에 따르면 이번 프로그램은 청소년들이 지역 현충 시설을 직접 탐방하고 호국 지킴이 활동에 참여함으로써, 역사에 대한 자긍심과 호기심을 일깨우고 선열들의 희생정신을 되새기는 나라 사랑의 마음을 함양하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 남산공원 충혼탑 앞 광장에서 충혼탑 참배와 묵념으로 시작됐으며, 청소년 호국 지킴이로서의 다짐을 새겼다.

이어 문화관광해설사의 안내로 충혼탑과 독립지사 지강 양한묵 선생 추모탑을 잇는 탐방코스를 걸으며, 현충 시설에 담긴 역사적 의미에 대한 설명을 들었다.

학생들은 "우리 동네 가까운 곳에도 이렇게 많은 역사가 담겨 있다는 것을 새롭게 알았다"고 전했다.

군민회관 남산홀에서는 대한민국 6·25 참전유공자회 화순군지회 회원 3명이 직접 참여해 전쟁 당시의 생생한 체험담과 교훈을 전하며, 학생들과 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다.





허선심 사회복지과장은 "청소년들이 지역의 현충 시설을 직접 체험하고 참전유공자와 소통함으로써, 나라 사랑 정신을 고취하고 세대 간 공감대를 형성하는 뜻깊은 시간이 되었길 바란다"고 말했다.





