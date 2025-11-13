더블유에스아이 "이지메디봇, 유럽 19개국 자궁거상 로봇 특허 등록결정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더블유에스아이는 자회사 이지메디봇이 개발 중인 전자동 자궁거상 로봇 수술기에 대해 유럽특허청(EPO)으로부터 등록결정서를 접수했다고 13일 밝혔다.

이번 등록 결정은 '자궁거상기'에 대한 것으로 특허 등록공개 예정일은 오는 26일이다. 회사는 독일·프랑스·이탈리아·스페인 등 유럽연합 18개국 및 영국을 포함한 총 19개국에 대한 국가별 특허등록을 동시에 진행하고 있다.

회사는 2026년 상반기 중 해당 국가들의 최종 특허 등록을 완료할 예정이다. 유럽 특허 출원과 동시에 진행한 미국 특허 출원도 현재 심사 중이며 내년 상반기 이내에 등록 결과가 공개될 예정이다. 이로써 이지메디봇은 국내·유럽·미국 등 주요 의료기기 시장에서 지식재산권 확보를 위한 기반을 마련했다.

이지메디봇이 개발한 '유봇(U-BOT)'은 자궁 거상 작업을 자동화하는 세계 최초의 산부인과 복강경 수술용 어시스트 로봇이다. 현재 식품의약품안전처 제품허가를 진행 중이며, 내년 상반기 품목허가 완료 이후 유럽 및 미주 시장 진출을 위해 유럽안전인증(CE) 및 미국 식품의약국(FDA) 승인도 준비할 계획이다.

더블유에스아이 관계자는 "유럽 19개국 특허 등록을 통해 글로벌 시장 진출의 발판을 마련했다"며 "2026년 하반기부터는 유럽 및 미국 시장을 중심으로 본격적인 수출에 나설 것"이라고 밝혔다.





한편 이지메디봇은 유봇에 이어 2026년 뇌수술용 로봇 비봇(B-BOT) 및 두개저용 로봇 이봇(E-BOT), 2028년 심혈관용 로봇 씨봇(C-BOT) 등으로 의료용 로봇 포트폴리오를 확장할 계획이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

