삼성전자, 두 번 접는 '트라이폴드' 다음달 5일 韓 출시한다

韓 포함 아시아 일부 국가서 우선 출시

출고가 400만원대 안팎 추정

삼성전자가 두 번 접을 수 있는 폴더블 스마트폰 '갤럭시Z 트라이폴드'를 다음 달 출시한다.

13일 업계에 따르면 삼성전자는 다음 달 5일 트라이폴드 공식 출시 행사를 열고 국내 판매를 개시할 예정이다.

28일 경주엑스포공원에서 열린 'K-테크 쇼케이스'에서 삼성전자의 '트라이폴드폰'이 공개되고 있다. 2025.10.28 강진형 기자

트라이폴드는 기존 화면을 양면으로 한 번만 접을 수 있는 '폴드' 시리즈에서 한 단계 진화한 모델로, 화면을 두 번 접을 수 있는 구조로 설계됐다. 완전히 펼쳤을 때의 화면은 약 10인치에 달하지만, 2번 접을 수 있는 만큼 휴대성은 일반 스마트폰 수준인 점이 특징이다.

삼성전자는 한국을 비롯해 중국, 싱가포르, 두바이 등 아시아 주요 시장에 트라이폴드를 먼저 선보일 예정이다.

다만 출고가는 기존 폴더블 스마트폰 대비 오를 것으로 보인다. 두 번 접는 만큼 힌지 구조가 복잡한 데다 디스플레이 부품도 추가 투입되면서다. 업계는 갤럭시Z 트라이폴드의 출고가를 300만원 후반대에서 400만원 초반대로 전망하고 있다. 지난 7월 출시된 갤럭시Z 폴드7의 출고가는 256GB 모델 237만9300원, 512GB 모델 253만7700원이었다.

갤럭시Z 트라이폴드의 초기 출하량은 2만~3만대 수준으로 주력 스마트폰 대비 적게 책정된 것으로 알려졌다. 업계는 높은 가격으로 인한 소비자 진입 장벽을 고려할 때 트라이폴드를 매출 확대보다는 삼성의 디스플레이 기술력을 과시하기 위한 전략 상품으로 보고 있다.





앞서 삼성전자는 지난달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 트라이폴드 스마트폰의 실물을 최초 공개했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

