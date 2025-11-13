[날씨]'수능 한파' 없어…전국 대체로 맑음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '보통' 수준

대학수학능력시험일이자 목요일인 13일 전국이 대체로 맑은 가운데 '수능 한파'는 없겠다.

12일 서울 중구 이화여자고등학교에 수능 응원 현수막이 걸려있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 6.8도, 인천 9.0도, 수원 4.7도, 춘천 0.7도, 강릉 12.6도, 청주 5.5도, 대전 3.6도, 전주 4.3도, 광주 6.5도, 제주 13.8도, 대구 5.9도, 부산 11.8도, 울산 10.7도, 창원 9.4도 등이다.

낮 최고기온은 14∼20도로 평년(최고 11∼17도)보다 높겠다. 낮과 밤의 기온 차가 크게 나타나겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국에서 '보통' 수준을 보이겠다. 다만 수도권·강원 영서·충남은 오전부터 낮 동안, 대전·세종·충북·광주·전북은 오후에, 영남권은 밤에 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.





바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼2.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

