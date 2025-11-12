허태정 전 대전시장 "시민 속으로 다시 들어가겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전시장 재도전 위한 출판기념회 ...오는 12월 13일 DCC서 열어

허태정 전 대전시장

AD

허태정 전 대전시장이 "시민 속으로 다시 들어가겠다"며 내년 지방선거를 앞두고 출판기념회를 열고 대전시장 재도전의 시그널을 알렸다.

허 전 시장은 오는 12월 13일 DCC서 '허태정의 결심' 출판기념회를 연다.

그는 "'허태정의 결심'은 다시 걸음을 내딛는 첫 번째 다짐이자, 시민과 함께 행복한 대전을 만들어가기 위한 약속"이라며 "자신의 정치 역정과 신념, 행복한 대전의 청사진을 담은 책"이라고 밝혔다.

'허태정의 결심'은 민선 7기 대전시장 재임 시절의 고민과 선택, 그리고 대전의 미래를 향한 다짐을 기록한 자전적 에세이로 정치인의 업적 중심이 아닌, '시민과 함께한 여정'과 '앞으로 걸어갈 길'을 진솔하게 담은 것이 특징이다.

허태정 전 시장은 이 책을 통해 대전시민의 일상 속 주요 정책들을 담담하면서도 구체적으로 풀어내고 있다.

지역화폐 '온통대전'의 탄생과 종료의 아쉬움, 대전한화생명볼파크 조성 과정, 민간투자를 통한 대전시티즌 재도약, 공공기관 지역인재 채용 확대, 세계지방정부연합(UCLG) 총회 유치 노력 등을 생생하게 녹여냈다.

또한 코로나19 팬데믹과 각종 재난 현장에서 시민과 함께했던 울고 웃으면서 느꼈던 행정철학도 오롯이 담아냈다.

아울러 AI·과학 기반 도시의 발전 방향, 민생·과학·복지·문화·예술·환경·균형발전 등 대전의 지속 가능한 미래를 위한 청사진도 제시했다.





AD

허태정 전 시장은 "지리산 정상에서 청년 시절의 나를 다시 만났다"며 "두려움을 알면서도 나아가는 결심이 진짜 용기다. 시민 속으로 다시 들어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>