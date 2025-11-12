영주시, 인도네시아 ‘시알 인터푸드 국제식품박람회’ 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍기인삼 등 지역 농특산품 글로벌 시장 홍보·수출 판로 확대

경북 영주시는 12일부터 15일까지 4일간 인도네시아 자카르타에서 열리는 '2025 시알(SIAL) 인터푸드(SIAL InterFOOD) 국제식품박람회'에 참가해 지역 농특산품의 우수성을 세계 시장에 선보인다.

인도네시아 ‘시알(SIAL) 국제식품박람회’ 영주시 홍보부스.

이 박람회는 세계 3대 식품박람회 중 하나인 '시알(SIAL)' 브랜드 전시회로, 매년 전 세계 40여개국의 1500여개 업체가 참가하고 9만명 이상이 방문하는 동남아시아 최대 규모의 식품 전문 박람회다.

글로벌 식품 바이어와 유통업체가 대거 참여하는 만큼, 해외시장 진출의 교두보로 평가받고 있다.

영주시는 이번 박람회에 ▲풍기인삼농협 ▲풍기특산물영농조합법인 ▲라삼농업회사법인 ▲농업회사법인 부성 등 4개 지역 대표 업체와 함께 2개의 공동 부스를 운영한다. 참가 기업들은 홍삼·산양삼 등 지역 특산품 홍보와 시식 행사를 통해 현지 소비자와 바이어에게 영주 농특산품의 품질과 경쟁력을 직접 알릴 예정이다.

또 바이어 상담과 수출상담회를 통해 인도네시아를 비롯한 동남아 시장 내 판로 확대와 신규 거래처 발굴을 적극 추진할 계획이다.

이번 해외박람회 참가는 총 4000만원(도비 2000만원, 시비 2000만원)의 예산으로 진행되며, 영주시 농특산품의 수출 경쟁력 강화와 글로벌 인지도 제고를 목표로 하고 있다.





강매영 유통지원과장은 "이번 박람회는 영주를 대표하는 풍기인삼·홍삼 제품의 우수성을 세계에 직접 홍보할 좋은 기회"라며 "앞으로도 해외 유망시장 개척을 위한 다양한 수출지원 활동을 적극 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

