전주시, 돌봄 인력 '아이돌보미' 20명 추가 채용

18일까지 모집…'전주시 가족센터' 방문 접수

전북 전주시가 올 연말까지 아이 낳고 기르기 좋은 도시로 나아가기 위해 아이 돌봄 인력인 아이돌보미를 20명 추가 채용한다.

12일 시에 따르면 이번 채용된 아이돌보미는 맞벌이와 부모의 출장, 야근 등으로 일시적인 양육 공백이 발생하는 가정에 파견돼 아이돌봄 서비스를 제공하게 된다.

이번 채용은 지난 4월 20명의 아이돌보미를 신규 채용한 데 이어 올해만 두 번째이다.

이 서비스는 생후 3개월 이상부터 12세 이하 아동의 경우 일 2시간 이상 이용할 수 있으며, 전주시의 경우 월평균 700여 가구가 이용 중이다.

아이돌보미 활동을 희망하는 경우 120시간의 이론·실기 교육과 16시간의 현장실습 등 양성 교육을 이수한 후 서류심사와 인·적성 검사, 최종 면접 등을 거쳐야 한다.

모집 기간은 오는 18일까지이며 신청은 전주지역 아이돌봄 서비스 제공기관인 '전주시 가족센터'에 방문해 서류를 접수하면 된다.

아이돌보미 양성 교육은 전북아이돌봄광역지원센터와 전주여성인력개발센터에서 진행되며, 교육 이수 후 활동 시 내일배움카드를 통한 교육비를 전액 돌려받을 수 있다.

단, 아동 보육·교육, 의료인 등 관련 전문 자격을 갖춘 이들은 사전 양성 교육을 받지 않고 채용에 응시할 수 있다.

아이돌보미 채용에 대한 자세한 사항은 전주시 가족센터 아이돌봄팀으로 문의하면 된다.

시는 올해 115억 원의 예산을 편성해 맞벌이, 다자녀가구, 한부모 가정 등에 아이돌보미를 파견하고 있으며, 가구별 소득 수준에 따라 이용 요금의 최대 85%까지 지원하고 있다.





시 관계자는 "이번 아이돌보미 신규 채용을 통해 아이돌보미 수요가 많은 등하교 시간대 등 이용 대기 가구가 감소 되기를 기대한다"며 "아이돌봄 지원사업에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

